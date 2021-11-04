Facebook Abonelik Sistemi ile Apple'ı Saf Dışı Bırakıyor!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, abonelik sistemi ile Apple'a ödemiş olduğu komisyon ücretini rafa kaldırmanın bir yolunu bulmuş oldu. Şirketin yazılım devi ile arasındaki gerilim giderek daha hararetli bir hale gelirken Facebook, kuralların dışında çıkmadan Apple'ı geride bırakma amacı ile adımlar atmaya devam ediyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba günü yayımlamış olduğu bir Facebook gönderisinde sosyal medya platformunda içerik oluşturucularının kullanıcılardan doğrudan ödeme alabileceğini duyurdu. Bu yeni yöntem, Facebook'un Apple'a ödemekte olduğu %30'luk komisyon ücretinin de ödenmemesini sağlıyor.

Facebook Abonelik Sistemi ile Apple'ı Kızdıracak

Zuckerberg, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Metaverse'ü inşa ederken içerik oluşturucuların çalışmalarından para kazanmasını sağlamaya odaklandık. Apple'ın satın alma işlemlerinden aldığı %30'luk kesinti ücreti, bunu yapmayı zorlaştırıyordu. Bu nedenle içerik oluşturucularının daha fazla para kazanabilmesi için abonelikler üzerinde değişikliğe gidiyoruz."

Abonelik sisteminden yararlanmak için mevcut kriterleri karşılayan içerik oluşturucuları artık hayranlarını Facebook'un kendi ödeme sistemi Facebook Pay'e yönlendirebilir. Facebook ayrıca içerik oluşturucularına bu yılın sonuna kadar her yeni abone için 5 ila 20 dolar arasında bir ödül kazandıracak programını da tanıttı. Bunun şirketin daha önce duyurmuş olduğu 1 milyar dolarlık içerik oluşturucu programının bir parçası olduğu belirtildi.

Facebook'un Patreon benzeri abonelik sistemi, popüler Facebook sayfalarına sahip kişilere para kazanma fırsatı tanıyor. Sistemden yararlanmak için sayfanın 10 bin takipçiye, 50.000 gönderi etkileşimine veya 180 bin dakika izlenmeye sahip olması gerekiyor.

İçerik Oluşturucularının Kazancından Kesinti Olmayacak

Facebook, 2023 yılına kadar içerik oluşturucularına yapılan ödemelerden hiçbir şekilde ücret alınmayacağının garantisini verdi ancak bu alandaki agresif hamlesi göz önüne alındığında şirketin bundan hiçbir kazanç elde etmek istemediğini düşünmek pek mümkün olmuyor. Şirket, en azından şimdilik içerik oluşturucularından bir ücret almayacak olsa da gelecekte Apple'ın belirlediği orana yakın oranda bir kesinti yapması mümkün.

Apple, geçmişte satın alma işlemi gerçekleştirilen bütün iOS uygulamalarından %30'luk bir komisyon ücreti aldı fakat şirket yakın bir zamanda daha küçük uygulama geliştiricilerine destek niteliğinde bir adım atarak yılda 1 milyon doların altında kazanç elde edilen geliştiricilere yönelik uygulanan kesintiyi %15'e düşürdü.