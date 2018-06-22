Google Çalışanları Başka Bir Askeri Projeyi Daha Boykot Ediyor

ABD Savunma Bakanlığına drone görüntülerinin analizinde yapay zeka desteği veren Google, kendi çalışanlarından gelen protestolar üzerine Project Maven projesinden çekilme kararı almıştı. Ancak ortaya çıkan bir rapor, Google çalışanlarının başka bir askeri projeyi daha boykot ettiğini gösteriyor.

Bloomberg ’e göre, “Group of Nine” olarak adlandırılan bir grup Google yazılım mühendisi, bu yılın başlarında şirketin askeri projelerde yer almasına yardımcı olacağı gerekçesiyle "hava boşluğu" olarak adlandırılan bir güvenlik özelliği üzerinde çalışmayı reddetti. Google’ın üst düzey teknik yöneticisi Urs Hölzle yaptığı açıklamada, söz konusu projenin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Google'ın yapay zeka (AI) teknolojisinin, ABD Savunma Bakanlığı tarafından drone görüntülerini analiz etmek için kullanılması çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Anlaşmanın ardından içlerinde üst düzey mühendislerin de bulunduğu 3.100’den fazla Google çalışanı, savaşlarda kullanılabilecek yazılımları geliştirmeyi reddettiklerine dair bir mektup kaleme almıştı.

Yoğun protestolar üzerine Project Maven projesinden çekildiklerini açıklayan Google CEO’su Sundar Pichai, bu sefer de ABD’li senatörlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Google’ın Washington hükümetiyle olan işbirliğini sona erdirme kararından sonra hayal kırıklığına uğradıklarını belirten senatörler, şirketin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ile ilişkileri gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Google’ın askeri teknolojiler alanında ABD’ye verdiği desteği kesmesini “hayal kırıklığı” olarak tanımlayan sanatörler, şirketi Çin Komünist Partisine ABD ordusundan daha fazla destek vermekle suçladı.

Bu yılın başlarında ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan CIA, NSA ve FBI'ın da aralarında bulunduğu altı Amerikan istihbarat servisinin üst düzey yetkilileri, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların kullanılmaması gerektiğini söylemişti.

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz Nisan ayında Washington hükümetinin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanmıştı.