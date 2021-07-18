Google Maps İnsanlara Uçurumdan Aşağı Yürümelerini Öneriyor

Google Maps'in uçurumdan aşağı yürüyün rotası dağcıları şaşkına çevirdi. İskoç bir dağcılık grubu, iddiaya göre dağlara ve hatta doğrudan uçurumlara önerdiğini keşfettikten sonra Google'a karşı eleştirilerde bulundu.

Google Haritalar, İskoçya'da bulunan Ben Nevis isimli dağda 'potansiyel olarak ölümcül' rotalar önerdiği ve insanları İskoç yaylalarındaki bir uçurum kenarından yönlendirdiği için eleştiriliyor. İngiltere'nin en yüksek dağı için rota arayan John Muir Trust yardım kuruluşu, teknoloji devinin önerdiği rotaların yetenekli dağcılar için bile son derece zor olacağını söylüyor.

İskoç yardım kuruluşu, önerilen bazı yolların kullanıcıları kuş uçuşu olarak zirveye en yakın otoparka yönlendirdiğini ve ardından deneyimli dağcılar için bile son derece tehlikeli bir yürüyüş rotası gösterdiğini aktardı.

Mountaineering Scotland vakfından bir koruma görevlisi olan Nathan Berrie şunları söyledi: "Sorun, Google Haritalar'ın bazı ziyaretçileri Upper Falls otoparkına yönlendirmesidir, çünkü muhtemelen zirveye en yakın otoparktır. Ancak bu doğru rota değil. Genellikle Steall Falls'a veya Ben Nevis'in zirvesine giden yol olduğuna inanan deneyimsiz yürüyüşçü gruplarıyla karşılaşıyoruz."

Google Maps'in uçurumdan aşağı yürüyün rotası

İskoçya'nın dağ güvenliği danışmanı Heather Morning, deneyimli dağcıların bile önerilen rotada sorun yaşayabileceğini söyledi. "Dağ yürüyüşüne yeni başlayanlar için, seçtiğiniz dağa nasıl ulaşacağınızla ilgili bilgi için Google Haritalar'a göz atmak son derece mantıklı görünüyor" dedi.

"Ancak Google'ın önerdiği rota kesinlikle güvenli değil, en deneyimli dağcı bile bu rotayı takip etmekte zorlanırdı" ifadelerini kullanan Morning, Google'ın sunduğu rotanın çok sarp, kayalık ve patikasız bir araziden geçtiğini ve iyi görüş koşullarında bile güvenli bir yürüyüşü hattı bulmanın zor olacağını söylüyor.

Yardım kuruluşu, Google'ın kullanıcıları diğer arazilerde de hayatı tehdit eden rotalara yönlendirdiğini söyledi. İskoçya'nın kuzeybatısında yer alan An Teallach için önerilen rotanın, insanları uçurumun üzerinden geçirdiğini ifade etti.

Mountaineering Scotland ve John Muir Trust, Google'a kendilerine danışması için başvurduklarını da belirtti. Dağcılara ise haritadaki bilgileri kontrol etmelerini veya yerel bir rehbere danışmalarını tavsiye etti.

Google sözcüsü yanlış rotayla ilgili olarak, "Google Haritalar'ı yol güvenilirliği göz önünde bulundurarak oluşturduk ve Ben Nevis'teki yönlendirme sorununu araştırmak için hızla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.