Google Mesajlar Mesaj Planlama Özelliği Alıyor

WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger gibi uygulamaların popülaritesini yakalamaya çalışan Google, mesajlaşma uygulamasına getirmeye devam ettiği yeni özelliklerle beraber popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılara sunduğu olanaklara benzer imkanlar sunma çabalarını sürdürüyor. Google Mesajlar mesaj planlama özelliği ile kullanıcıların ilerleyen tarihlerde gönderilmesini istediği mesajları o tarihe göre ayarlamasına imkan vermeye hazırlanıyor.

Google Mesajlar Mesaj Planlama Nedir?

Bu özellik ilk olarak besaireddy isimli kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından keşfedildi. Yeni özellik, sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılan özelliğin kullanımının gösterildiği ekran görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere üzere kullanıcıların herhangi bir mesajı gönderdiği gibi değil de planladığı tarihte yayımlamasına olanak tanıyor. Üstelik, Google'In mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan bu özelliğin daha önce popüler anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmış kişilerin hiçbir zorlukla karşılaşmayacağı şekilde bir kullanımı bulunuyor.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.



Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu — Sai Reddy (@besaireddy) November 4, 2020

Bu yeni özelliği kullanarak herhangi bir mesajın ileri tarihte teslim edilmesini isteyen kişilerin gönderme butonuna bir kere basmak yerine üzerine kısa bir süre basılı tutması yeterli oluyor. Mesaj gönderme butonunun üzerine tıkladıktan sonra mesajlaşma uygulamasında kullanıcının önüne birkaç seçenek geliyor. Kullanıcı, Google Mesajlar mesaj planlama seçeneklerinden herhangi birinin üzerine dokunarak mesajın ne zaman iletileceğini ayarlayabiliyor.

Seçeneklerdeki tarihlerden herhangi birini kullanmak istemiyorsanız dördüncü seçeneğe dokunabilirsiniz. Bu seçenek sizi tarih ve saat olmak üzere iki farklı planlama seçeneğinin olduğu yeni pencereye götürecektir. Tarih ve saat seçme penceresinde ilk seçeneğin üzerine basıp tarihi, ikinci seçeneğin üzerine basıp gönderileceği saati seçebiliyorsunuz. Kendi seçimlerinize göre mesajın gönderileceği tarih ve saati belirledikten sonra "İptal" butonunun hemen yanındaki "Kaydet" butonuna tıklamak yeterli oluyor.

Planlanmış mesajların tamamının solunda saat simgesi bulunuyor. Planlanan mesajın üzerine dokunduğunuzda mesajın gönderileceği tarihi ve saati güncellemenize yardımcı olabilecek bir pencere açılıyor. Bu pencerede ayrıca planlanan mesajı silme veya önceden belirtilmiş tarih ve saati iptal edip hemen gönderme seçenekleri de yer alıyor.

Google Mesajlar Mesaj Planlama Ne Zaman Kullanılabilecek?

Kullanıcıların mesajları planlamasına yardımcı olan bu özellik henüz tüm kullanıcıların deneyimine sunulmadı ancak özelliğin gelecek haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.