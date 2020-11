Google Mesajlar Mesaj Planlama Özelliği Alıyor

WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger gibi uygulamaların popülaritesini yakalamaya çalışan Google, mesajlaşma uygulamasına getirmeye devam ettiği yeni özelliklerle beraber popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılara sunduğu olanaklara benzer imkanlar sunma çabalarını sürdürüyor. Google Mesajlar mesaj planlama özelliği ile kullanıcıların ilerleyen tarihlerde gönderilmesini istediği mesajları o tarihe göre ayarlamasına imkan vermeye hazırlanıyor.

Bu özellik ilk olarak besaireddy isimli kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından keşfedildi. Yeni özellik, sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılan özelliğin kullanımının gösterildiği ekran görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere üzere kullanıcıların herhangi bir mesajı gönderdiği gibi değil de planladığı tarihte yayımlamasına olanak tanıyor. Üstelik, Google'In mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan bu özelliğin daha önce popüler anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmış kişilerin hiçbir zorlukla karşılaşmayacağı şekilde bir kullanımı bulunuyor.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.



Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu