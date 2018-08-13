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  4. GTA Oynar Gibi Havalimanından Uçak Çaldı, Jetler Kovaladı!

GTA Oynar Gibi Havalimanından Uçak Çaldı, Jetler Kovaladı!

GTA Oynar Gibi Havalimanından Uçak Çaldı, Jetler Kovaladı!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

ABD’de yaşayan 29 yaşındaki bir havayolu çalışanının Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan çaldığı yolcu uçağı yere çakıldı.  

ABD’de yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi. Havayolu acentasında çalışan bir kişi Cuma akşamı Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan (Sea-Tac) 76 koltuklu Q400 tipi turboprop motorlu bir uçağı çaldı. Olayın ardından alarma geçen ABD Hava Kuvvetleri, iki tane jet kaldırarak uçağı takın takibe aldı. Kaçırılan uçak, yaklaşık 50 kilometre gittikten sonra ormanlık bir alana düştü. Uçağı çalan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

Bölgenin yerel televizyon kanalı KOMO News, şahsın uçağı indirmek için sağa doğru manevra yaptığı sırada kontrolü kaybettiğini ve bu nedenle çakıldığını belirtti. Kulenin uçağı yakın bir askeri havalimanı olan Joint Base Lewis-MacChord’a indirmeye çalıştığını söyleyen KOMO News, pilot ile kule arasındaki diyalogları paylaştı:

Kule: Sağ tarafınızda yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir pist var. Bunu gördün mü? Bu McChord Havalimanı.

Pilot: Oh, adamım, oraya inmem onları çok kızdırır. Sanırım orada bir şeyleri mahvedebilirim. Bunu yapmak istemem. Muhtemelen uçaksavarları var!

Kule: Hayır, bunların hiçbirisi olmayacak. Sadece güvenli bir şekilde inmek için sana en uygun yeri bulmaya çalışıyoruz.

Pilot: Evet, ancak henüz inmeye hazır değilim. Yakıta bakmalıyım çünkü hızla gidiyor.

Kule: Sola dönebilir misin? Seni güneydoğuya götüreceğiz, lütfen.

Pilot: Bunu yaptığım için muhtemelen ömür boyu hapis cezası alacağım.

 

 

Daha sonra kuledeki görevliler, adamın uçağı indirebilmesine yardımcı olmak için konuşmaya bir pilotu dahil etmek istediler. 

“Hayır, bu konuda yardıma ihtiyacım yok. Daha önce birkaç video oyunu oynamıştım”  diyen adam, bu konuşmadan sonra uçağı Pierce County’de bulunan Puget Sound'daki Ketron Adası’na düşürdü.

uçak kaçırılması ABD

Görüntülerden de görebileceğiniz üzere bu sırada kaçırılan uçağı iki adet F-15 savaş uçağı takip ediyordu. Adamın söz konusu jetlerin farkında olup olmadığı ise henüz belli değil. Ancak Twitter’da paylaşılan videolar, savaş uçaklarının Q400’ün haberdar olacağı kadar yakın uçtuğunu gösteriyor. 

CNN ’e göre, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), jetlerin silahlı olduklarını ancak uçağa hiçbir şekilde ateş etmediklerini söyledi. ABD kamuoyu ise 11 Eylül’ün ardından bir kez daha havalimanlarının güvenliğini tartışıyor. 

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