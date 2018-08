GTA Oynar Gibi Havalimanından Uçak Çaldı, Jetler Kovaladı!

ABD’de yaşayan 29 yaşındaki bir havayolu çalışanının Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan çaldığı yolcu uçağı yere çakıldı.

ABD’de yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi. Havayolu acentasında çalışan bir kişi Cuma akşamı Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan (Sea-Tac) 76 koltuklu Q400 tipi turboprop motorlu bir uçağı çaldı. Olayın ardından alarma geçen ABD Hava Kuvvetleri, iki tane jet kaldırarak uçağı takın takibe aldı. Kaçırılan uçak, yaklaşık 50 kilometre gittikten sonra ormanlık bir alana düştü. Uçağı çalan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU