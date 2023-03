High on Life DLC'si Ortaya Çıktı

İlginç dünyası ve komedi odaklı oynanışıyla büyük başarı yakalayan High on Life, çıkışından kısa bir süre sonra ilk DLC'si için hazırlanıyor. Geliştirici firma Squanch Games, yeni ek paket hakkında kısa bir video yayınladı.

Ünlü animasyon dizisi Rick and Morty'nin yaratıcıları tarafından kurulan Squanch Games, sevilen animasyon dizisinin mizah anlayışını farklı bir konsept ile oyun dünyasına taşımıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin yaratıcılarından olan Justin Roiland'ın bir dizi suçlamayla yapım ekibinden çıkarılmasından sonra DLC'de de büyük değişiklikler yaşancak gibi duruyor.

Justin Roiland Seslendirmelerde Yer Almıyor

Henüz DLC'nin detayları belli olmasa da her bir silahın kendine has karakteri ve sesi olan High on Life'ın psikopat bıçağı Knifey üzerine odaklı olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz aylarda aile içi şiddet sebebiyle yargılanan Justin Roiland, kısa sürede Adult Swim ve Squanch Games tarafından iki yapımın da kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak oyunda Knifey de dahil olmak üzere birçok karakterin seslendirmesini yapan Justin Roiland'ın yerini kim alacağı merak konusuydu.

Knifey'de bariz bir ses değişikliği gözlemlenirken karakterin yeni ses aktörünün Michael Cusack olduğu ortaya çıktı.