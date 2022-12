High on Life Satış Rekorları Kırıyor

Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland'ın FPS oyunu ilginç bir şekilde haftalık satışta Modern Warfare 2 ve FIFA 23'ün önüne geçerken, Game Pass'te bulunmasına rağmen Steam satışlarında da büyük başarılara imza attı.

High on Life'ın Steam satışları çok güçlü bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland tarafından kurulan Squanch Games'in FPS oyunu, Call of Duty Modern Warfare 2 ve FIFA 23'ü geçerek haftalık en çok satanlar listesinde Steam Deck'in ardından ikinci sırayı aldı.

Belki daha da etkileyici olanı, High on Life'ın ilk günden Game Pass'te yer alıyor olması ancak görünüşe göre bu bile oyunun Steam'deki satış başarısını engelleyemedi.

High on Life Satışlarda Steam Deck'in Ardından İkinci Sırada

18 Aralık'ta sona eren haftaya ilişkin raporunda SteamDB, High On Life'ı iki numaralı noktada, Valve'ın Steam Deck'inin hemen arkasında listeliyor. Valve'ın kendi çizelgeleri, harici raporlama sitelerine göre genellikle biraz daha yavaş güncellense de hem Birleşik Krallık hem de ABD bölgelerinde Modern Warfare 2 ve FIFA 23 gibi bu hafta indirime giren büyük yapımlar High on Life'ı geçememiş durumda.

Sektör satış ölçümleri muhabiri Benji Sales, High on Life'ın Xbox'ta en çok oynanan dördüncü oyun olduğunu, MW2, Fortnite ve GTA V'in hemen ardından geldiğini ve ücretsiz oyunlar Apex Legends, Roblox ve Overwatch 2'nin önüne geçtiğini belirtiyor.

Peki siz High on Life'ı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.