Instagram ve Messenger Yeni Özelikler Kazandı!

Instagram ve Messenger yeni özellikler aldı. Facebook, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram DM ve anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’a beklenen özellikleri ekledi.

Instagram ve Messenger Yeni Özellikler Neler?

Instagram ve Messenger yeni özellikler kazandı. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan özelliklerden ilki Birlikte İzle özelliği. Uzun süredir beklenen bu özellik, kullanıcılara görüntülü arama özelliğini kullanmaları için bir başka neden daha sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında arkadaşları ile birlikte eş zamanlı olarak içerikler izleyebilecek. Facebook Messenger'a eklenen yeni özellik Facebook'ta yer alan İzleme Partisi özelliğine benziyor ancak Birlikte İzle özelliğinin daha kapsamlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Arkadaşlarınızla “Here for It With Avani Gregg” veya “Post Malone’s Celebrity World Pong League” izlemek için Instagram veya Messenger’da görüntülü bir konuşma başlatabilir veya Messenger Rooms’u kullanarak bir oda oluşturabilirsiniz. Özelliği Instagram’da kullanmak için sağ alt köşedeki medya butonuna dokunmanız ve “TV ve Filmler” seçeneğine basmanız yeterlidir. Özelliği Messenger’da kullanmak için yukarı kaydırmak ve birlikte izleme özelliğini seçmek gerekiyor. Burada Avani Gregg ve Post Malone dahil olmak üzere birçok yapımı arkadaşlarınızla izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Instagram DM ve Messenger’a eklenen ikinci özellik, sohbet temaları oldu. Sohbetlerinizi artık istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu özellikle birlikte sohbet uygulamasına ayrıca BTS grubunun üyelerinden esinlenerek yapılmış TinyTAN teması geliyor. TinyTAN sohbet temasını Instagram ya da Messenger’da istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.

Üçüncü özellik henüz eklenmemiş olsa da çok yakında geleceği duyurulan bir özellik. Vanish modu, kullanıcıların belirli bir sürenin sonunda kaybolan mesajlar göndermesine olanak sunan bir özellik olacak. Yakın bir zamanda WhatsApp Messenger’a eklenen süreli mesajlar ile aynı işlevi görecek olan özellik, kullanıcıların sohbet uygulamalarında kalmaya devam etmesini istemediği ve gelecekte kendiliğinden silinmesini istediği mesajları otomatik olarak kaldıracak.

Kullanıcıların güvende kalması için geliştirilen özellik, şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor fakat ilerleyen günlerde sosyal medya uygulamalarının mesajlaşma hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.