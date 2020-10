iPhone 12 Kimsenin Bilmediği Bir Özelliği Üzerinde Barındırıyor Olabilir

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Hi Speed isimli etkinlikte tanıtılan yeni iPhone serisi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. iPhone 12'de bilinmeyen bir özellik olduğu gün yüzüne çıktı. iPhone 12 bilinmeyen özellik ne? Merak edilenleri haberimizde bir araya getirik.

iPhone 12, Apple'ın lansman etkinliği sırasında ve web sitesinde ele almadığı gizemli bir özelliğe sahip. Gizemli özelliğin ters kablosuz şarj için yerleşik destek özelliği olduğu paylaşıldı.

Ters kablosuz şarj özelliği ile birlikte telefonlar üzerinden kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefon ve kablosuz kulaklık kılıfları dahil diğer cihazlar şarj edilebiliyor. Bu özellik için desteğin iPhone 12'de olduğu ancak kullanımda olmadığı aktarılıyor.

Apple, birkaç hafta önceki iPhone 12 etkinliği sırasında tersine kablosuz şarjı duyurmadı. Ancak söylenenlere göre Apple 2020 iPhone'ların FCC belgelerinde diğer aygıtları kablosuz olarak şarj etme kapasitesine sahip olduğu bilgisini vermek zorunda kaldı.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”