Dev Söylenti: iPhone 14 mini Üretiliyor Olabilir

91mobiles tarafından hazırlanan raporda Evan Blass, Apple'ın markanın en yeni iPhone'ları ve iPad'leri içeren yıllık Eylül Lansman Etkinliği'nde toplam 7 yeni cihazı piyasaya süreceğini belirtiyor.

Evan, Apple'ın Asya-Pasifik bölgesindeki en üst düzey perakende kanal ortaklarından birinden bilgi alarak, Apple'ın Eylül Lansman Etkinliği'nde bu 7 iPhone ve iPad'i piyasaya süreceği bilgisini aldı:

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPad 10.2 (10. nesil)

iPad Pro 12.9 (6. nesil)

iPad Pro 11 (4. nesil)

Cihazların 7 Eylül'de California'daki Apple Park'ta duyurulması bekleniyor ve 16 Eylül'den itibaren bu 7 cihazın Apple'ın yıllık lansman döngüsündeki ilk dalga ülkelerdeki müşterilere gönderilmeye başlaması bekleniyor.

iPhone 13 mini Yeterli İlgiyi Görememişti

Önceki sızıntılar ve söylentiler, Apple'ın iPhone 13 mini'nin nispeten düşük satışları nedeniyle iPhone 14 mini yerine bir iPhone 14 Max (veya iPhone 14 Plus) üreteceğini gösterdiğinden, bu listede iPhone 14 mini'nin yer alması sürpriz oldu.

Lansmanın diğer detaylarına gelince, daha önce sadece yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'in Apple'ın en son A16 Bionic mobil işlemcisine sahip olacağı, diğer iPhone 14 modellerinin ise sadece Apple'ın geçen yılki iPhone 13 serisinde bulunan ve aynı işlemci olan A15 Bionic'e sahip olacağı söyleniyor.

iPad'lere gelince, 2022 için hem iPad Pro 12,9 inç hem de 11 inç modellerinin Apple'ın en son M2 işlemcisine ve şu anda piyasadaki mini LED ekranlı tek tablet olan son teknoloji mini LED ekranlara sahip olması bekleniyor. Bu arada, 10. nesil giriş seviyesi iPad, neredeyse çerçevesiz bir tablet deneyimi sağlayan home tuşunun artık olmadığı bir yeni tasarıma sahip olacak.