Japonya’dan Uçan Robot Hamlesi

Günümüzde birçok ülkede çeşitli robotlar geliştiriliyor ve robotları görmeye artık alıştık. Ancak Tokyo Üniversitesi, görmeye alışık olduğumuz robotlardan çok daha farklı olarak uçan bir robot geliştirdi.

“DRAGON” olarak adlandırılan bu ejderha görünümlü uçan robot, birçok farklı teknolojik parçanın birleşiminden meydana geliyor. Yeni bir drone çeşidi olarak da kabul edilen ve bünyesinde sekiz adet ufak pervane barındıran robot, bu sayede kıvrak hareketleri kolaylıkla yapabiliyor.

Bir bütün halinde havalanabilen, stabil şekilde havada asılı kalabilen ve uçabilen robot, havadayken şeklini de değiştirebiliyor. DRAGON, alan kısıtlamaları olan veya garip şekilli ortamlarla karşılaştığında hangi şeklin en verimli olacağına otonom olarak karar vererek o şekle bürünebiliyor.

Intel’in Eculid teknolojisi üzerine kurulan DRAGON, istenirse birbirine bağlı 12 modülden oluşturulabiliyor. Üzerinde bulunan bir batarya paketi, robotun havada 3 dakikaya kadar kalabilmesini sağlıyor. Bu sürenin ilerleyen süreçlerde geliştirilerek daha da arttırılabileceği söyleniyor.

DRAGON’un, kıvrak hareketleri ve neredeyse her alana girebilecek bir yapıda olması onu farklı kılıyor. Robot bu sayede diğer robot ve drone’ların erişemediği çeşitli ortamlarda çok daha karmaşık görevleri yerine getirmekte kullanılabilir.