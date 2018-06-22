Kripto Para Merkezli Mikro Ülke Liberland’a Başvuru Rekoru

2015 yılında Vit Yedliçka isimli bir kişi, Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında bulunan bölgenin “tarafsız bölge” olduğunu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda “Liberland” adında bir devlet kurduğunu ilan etmişti. Kripto para merkezli olan bu mikro ülke, günümüzde en çok vatandaşlık başvurusu alan ülkelerden birisi haline geldi.

Liberland’a, resmi internet sitesi üzerinden isteyen herkes vatandaşlık başvurusu yapabiliyor. Kripto para merkezli Liberland, hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmasa da, kısa sürede en çok vatandaşlık başvurusu alan devletlerden biri konumuna ulaştı. Hatta başvurular o kadar fazla ki, Liberland bu başvuruların hepsini kabul ederse ülkenin nüfusu bir anda 600 bine çıkacak.

Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Vit Yedliçka’nın, Avrupa’da Liberland adında yeni ve özgürlükçü bir devlet kurması sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Vit Yedliçka'nın devlet başkanı olduğu Liberland devletinin tam adı “Özgür Liberland Cumhuriyeti” olarak geçiyor. Sloganının “Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver” olduğu bu mikro devletin resmi dili ise Çekçe.

Liberland, kripto para ve blok zincirine dayanan dijital teknolojilerin modernize edilmesi, bu teknolojilerin avantajlarından faydalanılması için kurulan bir devlet. Liberland’da devlete vergi verme zorunluluğu bulunmuyor. Sadece vergi verip devlete destek olmak isteyen vatandaşlar kendi istekleriyle vergi veriyorlar. Ayrıca vergi veren her vatandaşlara oy kullanma hakkı da veriliyor.

Liberland’da isteyen herkese vatandaşlık verileceği haberleri üzerine, pek çok Türk vatandaşı da sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda Liberland vatandaşlığına geçmek istediklerini belirtmişti.