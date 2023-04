Liseli Gençlerle Düzenlenen Robot Yarışması Tamamlandı

FIRST® Robotics Competition dünya çapında her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl da STEM+A alanlarında yeteneklerini geliştirmek isteyen teknoloji meraklısı lise öğrencileri, TurkNet'in iletişim desteğiyle Türkiye ayağını tamamladı. Qualcomm'un global tema sponsorluğunu üstlendiği FIRST® Robotics Competition’ın şemsiye teması bu yıl "Enerji" idi.

Fikret Yüksel Vakfı tarafından organize edilen yarışma İstanbul Regional, Bosphorus Regional, Haliç Regional olmak üzere 3 turda gerçekleştirildi. Yarışmalar boyunca, "Duyarlı Profesyonellik" motivasyonuyla teknoloji tutkunu lise öğrencileri bilgi ve becerilerini gösterdiler ve takımlarına ödüller kazandırdılar. Yarışmaların sonunda, 14 takım Amerika'da düzenlenecek uluslararası şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekler.

TurkNet'in ikinci kez iletişim destekçisi olduğu FIRST® Robotics Competition'da, öğrenciler takım çalışmasıyla bir araya gelerek tasarladıkları robotlarla yaratıcılıklarını zorladılar ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ürettiler. Takımlar yıl boyunca yazılım, mekanik ve sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak iş planlarını hazırladılar. Yarışma süresince, tasarladıkları robotlarla sahada yerlerini alan takımlar farklı kategorilerde değerlendirildi.

Yarışmanın Kazananları Belli Oldu

Yarışmalar sonucunda İstanbul Regional’da Nokta Parantez (Hisar Okulları), Bosphorus Regional’da Kaiser (Alman Lisesi), Haliç Regional’da ise Sultans of Türkiye (Darüşşafaka Eğitim Kurumları) takımı yarışmanın en prestijli ödülü olan “FIRST® Impact Award”ı kazandı. Golden Hour (Jr. Robotics Bilim Okulu), R Factor (Bağımsız Takım) ve IMC (TEV İnanç Türkeş Lisesi) takımları “Engineering Inspiration” ödülü ile Techtolia Robotics (Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), The Cheetahs (Shanghai Qibao Dwight Lisesi), The Crown (İstanbul Atatürk Fen Lisesi), X-Sharc (SEV Amerikan Koleji), Moon Star Robotics (Borusan Asım Kocabıyık Meslek Teknik Anadolu Lisesi), Hunters (Bağımsız Takım), BeşiktaşR Sports (Bağımsız Takım), X-Sharc (SEV Amerikan Koleji), Space Tigers (Mersin Uğur Okulları) takımları ise “Regional Winners” olarak Amerika yolculuklarını garantilediler. ABD’nin Houston şehrinde düzenlenecek uluslararası şampiyonaya katılan takımlar, dünya genelinde önde gelen üniversitelerinde burs imkânı kazanırken, global şirketlerin kampüslerinde staj yapma imkânı elde edecekler.

TurkNet CEO'su Cem Çelebiler yarışmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: