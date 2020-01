Mario Kart'ın Çok Oyunculu Tarafı Herkese Açıldı

Nintendo tarafından Android ve iOS platformlarına yayınlanan Mario Kart Tour, diğer Nintendo oyunları gibi büyük ilgiyle karşılanmıştı. Buna rağmen oyunun multiplayer tarafına giriş yapmak için 5 dolar ödemeniz gerekiyordu. Nintendo, bugün yaptığı açıklama ile multiplayer'ın yeni güncelleme sonrasında ücretsiz olarak oynanabileceğini belirtti.

Japon oyun şirketi, Mario Kart'ın en güncel halini indirerek 5 dolarlık ödemeyi yapmadan multiplayer oynayabileceğinizi dile getirdi. Yeni güncellemenin bir başka avantajı ise daha önceki güncellemeyle oyuna eklenen zorlayıcı yapay zeka rakiplerin seviyelerinin düşürülmesi oldu. Böylece multiplayer'da daha eğlenceli anların yaşanmasının önü açıldı.

Mario Kart Multiplayer tarafına erişim ücretsiz yapılırken, küçük bir sınırlama getirildi: Buna göre diğer oyuncularla yarışmak için öncelikle tek kişilik yarışlardan birinde 1 tane kupa almanız gerekiyor. Böylece oyuna alışmış oluyorsunuz.

Daha önce Mario Kart oynamadıysanız, oyunun kontrollerine alışmanın biraz güç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Multiplayer'a başladan önce oyunun tek kişilik bölümlerinde ilerlemeniz ruh sağlığınız için daha iyi olabilir. Oyunu hemen denemek için hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basmanız ise yeterli.

The second multiplayer test is here! This time around, all players, including #MarioKartTour Gold Pass subscribers, can participate. Race your friends by tapping Menu, and then Multiplayer in-game. pic.twitter.com/IYqKWNmIue