Mars’a Gidenler 2 Yıl Boyunca Orada Kalacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars’a gidişin en az 6 ay süreceğini ve gidenlerin 2 yıl orada yaşamak zorunda kalacağını söyledi.

NASA’nın Mars’a yolculuk projesi hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız, "Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Gidenler 2 yıl Mars'ta yaşamak zorunda." diye konuştu.

Dr. Umut Yıldız, Ege İhracatçı Birlikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen konferansta 'Derin uzay misyonlarında bilim' konulu bir sunum yaptı. Yıldız, sunumunda NASA'nın uzay misyonları hakkında bilgiler paylaştı.

Test Uçuşu 2 Yıl İçerisinde Yapılacak

NASA’nın Güneş misyonları kapsamında Parker Solar Probe isimli bir aracın Güneş’e gönderildiğini belirten Yıldız, "Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde." ifadelerini kullandı.

NASA’nın Mars’a yolculuk projesiyle ilgili de konuşan Yıldız, yolculukta kullanılacak olan roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test uçuşunun gerçekleştirileceğini söyledi. Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsülün bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz." diye konuştu.