Microsoft Bing'e Görsel Arama Özelliği Geliyor

Microsoft'un meşhur arama motoru Bing en sonunda güzel bir özelliğe kavuştu. Bundan sonra Bing kullanıcıları tarayıcı üzerinden görsel ile arama yapabilecek ve istedikleri görsellere daha kolay bir şekilde erişme şansına sahip olacak.

Şu anda Android ve iOS sistemleri için geliştirilen bu özellik kapsamında, bir nesnenin anında fotoğrafını çekip Bing'e yüklerseniz, tarayıcı bu görseli tanımlayıp size bazı önerilerde bulunacak. Bu anlamda Google'ın yıllardır yaptığı hizmeti maalesef yeni alan Bing'in temel anlamda bir yapay zekaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Android üzerinde Bing ile görsel araması yapabilmek için Microsoft Launcher'a sahip olmanız gerekiyor. Eğer bu launcher'ı kullanmıyorsanız, Microsoft Edge uygulamasından da yardım alabilirsiniz. Ancak iOS kullanıcısıysanız bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü henüz iOS için görsel arama özelliği gelmiş değil.

Android cihazınızda bu uygulamalardan birini kullanarak bir nesnenin veya yer işaretinin resmini çektikten sonra Bing motoruna yüklediğinizde, tarayıcı bunu tanımlamaya çalışacak ve aynı zamanda bu nesne hakkında daha fazla bilgi için bağlantı seçenekleri sunacak. Ayrıca zaman içerisinde kendisini yenileyecek olan görsel arama özelliği ile istediğiniz bir ürünün fiyatına da bakabileceksiniz.