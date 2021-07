Microsoft Clippy'yi Küçük Bir Farkla Geri Getiriyor

Microsoft Clippy'yi geri getirme kararı aldı. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, eski ofis asistanını daha az göz önünde olacak şekilde ofis yazılımlarının yeniden bir parçası yapacağını duyurdu.

Gordon Freeman, Doomguy, Guybrush Threepwood… Hepsi ikonik karakterler listesinin en önemli isimleri olarak biliniyor ancak doksanların ikonik karakterleri sıralanacak olursa liste hiç istenmediği kadar uzar. Clippy de söz konusu ikonik karakterler listesinde yer alabilecek isimlerden biri oldu ancak o sıralanan isimlerden farklı olarak bir oyun karakteri değil, Microsoft'un ofis yazılımlarının bir parçasıydı.

Doksanların sonunda ve 2000'lerin başında Windows işletim sistemli bilgisayar kullanmış kişiler, Windows'un söz konusu karakterle özdeşleşmiş olduğunu düşünüyordu. Kuşkusuz ki o zamanlarda ofis yazılımlarını kullanan herkesin sevimli gibi görünen ancak çoğu kullanıcının önüne sürekli çıkmaktan işini yapmasına engel olmuş bir ataşla hiç unutamadığı iyi ya da kötü anıları var.

Microsoft söz konusu ataştan bir süre sonra kurtuldu. Yardımcı görevini üstlenen ataş o kadar sık eleştiri yağmuruna tutulmuştu ki şirket sevilmeyen bir özelliğe yazılımda yer vermenin doğru olmadığını düşünüp onu ofis yazılımlarının bir parçası olarak tutma fikrini geçmişte bıraktı.

Şirket görünüşe bakılacak olursa ataşı onca sene geçmesine rağmen unutamadı ve onu yakın bir zamanda ofis yazılımlarının yeniden bir parçası haline getirmeyi planlıyor ama bunu eskiden çok sayıda eleştiri almalarına neden olacak şekilde değil, daha az göz önünde bulunacak şekilde yapmak istiyor.

