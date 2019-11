Need for Speed: Heat, Bu Nesilde En Çok Oynanan Need for Speed Oldu

Geçtiğimiz nesillerde olduğu gibi bu nesilde de birçok Need for Speed oyunu gördük. Serinin son oyunu olan Need for Speed: Heat, serinin yirmi beşincinci yılına özel olarak geliştirilmişti. 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulan oyun, oyuncuları genel olarak memnun etmiş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi 2015 yılı itibarıyla sil baştan alınan serinin yeni oyunları ile artık senelik olarak değil de iki senede bir buluşuyoruz. Need for Speed adıyla çıkmış olan oyun ile oturtulan oynanış sistemi, ufak tefek değişikler ile sıradaki oyunlara taşınıyor ve haliyle son üç Need for Speed oynanış açısından birbirlerine göre ayırt edici detaylara pek de sahip değiller. Ancak son oyunun satış rakamları yayıncı Electronic Arts ve geliştirici Ghost Games stüdyosunu memnun etmiş gibi görünüyor.

Need for Speed Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa Need for Speed: Heat, bu nesilde çıkan Need for Speed: Rivals, Need for Speed (2015), Need for Speed: No Limits ve Need for Speed: Payback ile karşılaştırıldığında, ilk haftasında en çok oynanan seri oyunu olmayı başarmış.

#NFSHeat set a new record during the first week with more of you playing this game than any other NFS title this generation. Thanks to our community for bringing the Heat! pic.twitter.com/wTO0pc7zfc — Need for Speed (@NeedforSpeed) 18 Kasım 2019

Şu anda Metacritic üzerinde PlayStation 4 ve PC ortalamalarının 72/100 ve Xbox One ortalamasının da 76/100 olduğunu belirtelim. Ayrıca, dilediğiniz takdirde EA Access ve Origin Access Basic aboneliği alarak oyunu on saat boyunca deneme hakkınızın olacağını da söylemeden geçmeyelim.