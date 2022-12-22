Dünya Kupası Finaline Damga Vuran Nusret Gökçe'ye Büyük Şok!

Dünya Kupası finalinde sahneye atlayarak tek tek futbolcularla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe'yle ilgili şok bir karar alındı. İşte detaylar!

Dünya Kupası Finaline Damga Vuran Nusret Gökçe'ye Büyük Şok!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Geçtiğimiz Dünya Kupası finalinde sahaya giren ve tek tek tüm futbolcularla fotoğraf çektiren 'Salt Bae' olarak bildiğimiz Nusret Gökçe'nin yaptıkları Dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı. Görünüşe göre yetkililer bu duruma önlem alma kararı almış olmalı ki kendisiyle ilgili önemli bir karar alındı.

Finalde sahaya girebilmek adına rüşvet verdiği iddiaları dolaşan Nusret Gökçe'nin bugün alınan kararla birlikte ABD'nin en eski futbol turnuvalarından biri olan U.S Open Cup'ın finaline katılması yasaklandı. Doğrudan turnuva yetkililerin aldığı karar, turnuvanın resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Nusret Gökçe, U.S Open Cup Finalinden Yasaklandı

Dünya Kupası Finaline Damga Vuran Nusret Gökçe'ye Büyük Şok!

U.S Open Cup'ın resmî hesabından yapılan açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Nusret Gökçe'nin uğraşması gereken başka sorunlar da bulunuyor. FIFA kurallarına göre orijinal dünya kupasına yalnızca FIFA yetkilileri, kupayı takdim eden kişiler, kazanan takımın ekibi, geçmiş yıllarda kazananlar ve devlet başkanları dokunabiliyor. Nusret Gökçe’nin maçtan sonra dünya kupasına dokunmuş olması FIFA kurallarının da çiğnendiği anlamına geliyor.

2022 Dünya Kupası Finaline Damgasını Vuran Tüm Olaylar (Nusret İçerir)
İNTERNET

2022 Dünya Kupası Finaline Damgasını Vuran Tüm Olaylar (Nusret İçerir)

2022 Dünya Kupası, ikonikleşen yaz aylarının aksine kış aylarında Katar'da gerçekleşti ve turnuva, sıradan bir turnuvanın aksine birçok hikâyeyi içerisinde barındırıyordu.

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