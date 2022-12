Dünya Kupası Finaline Damga Vuran Nusret Gökçe'ye Büyük Şok!

Geçtiğimiz Dünya Kupası finalinde sahaya giren ve tek tek tüm futbolcularla fotoğraf çektiren 'Salt Bae' olarak bildiğimiz Nusret Gökçe'nin yaptıkları Dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı. Görünüşe göre yetkililer bu duruma önlem alma kararı almış olmalı ki kendisiyle ilgili önemli bir karar alındı.

Finalde sahaya girebilmek adına rüşvet verdiği iddiaları dolaşan Nusret Gökçe'nin bugün alınan kararla birlikte ABD'nin en eski futbol turnuvalarından biri olan U.S Open Cup'ın finaline katılması yasaklandı. Doğrudan turnuva yetkililerin aldığı karar, turnuvanın resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

U.S Open Cup'ın resmî hesabından yapılan açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final