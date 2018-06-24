Ölümlü Uber Kazasında Şaşırtan Gelişme

Geçtiğimiz Mart ayında ABD’nin Arizona eyaletinde Uber’e ait bir test aracı otonom sürüş sırasında, yolun karşısına geçemeye çalışan bisikletli bir kadına çarpmış ve kaza sonrası kadın hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı yürüten Arizona polisi şu sıralar kaza hakkında yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, Uber güvenlik sürücüsü kaza sırasında TV programı izliyormuş.

Uber’e ait Volvo XC90 model test aracı, Arizona’da otonom sürüş modunda yol alırken, aracın sürücü koltuğunda güvenlik sürücüsü vasfıyla Rafaela Vasquez bulunuyordu. Test aracı saatte 62 km’lik bir hızla giderken, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Elaine Herzberg’e çarpmış ve Herzberg kaza sırasında hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında, aracın neden yayayı daha önce fark edip erken fren yapmadığı ve güvenlik sürücüsünün neden kazayı önlemeye yönelik bir girişimde bulunmadığı soruları gündeme gelmişti. Kazada güvenlik sürücüsünün ihmalinin olduğunu söyleyenler de olmuştu.

Polisin yayınladığı yeni raporda, test aracının güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez’in kaza sırasında, çevrimiçi video yayın hizmeti sunan "Hulu" üzerinden bir televizyon programı izlediği ifade ediliyor. Vasquez’in kaza sırasında izlemekte olduğu televizyon programının, ABD’de yayınlanan bir ses yarışması olan “The Voice” olduğu belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda Vazquez’in Hulu hesabında, kazadan önce 42 dakika boyunca The Voice isimli yarışmayı izlediği ortaya çıktı. Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu (NTSB)’nun verilerine göre bu durum, Vazquez’in sürüşe başladıktan sonra dakikalar içinde tv şovunu izlemeye başladığını gösteriyor. Raporda ayrıca, eğer güvenlik sürücüsü Vasquez daha dikkatli olsaydı, kazanın tamamen önlenebilir bir kaza olduğunun altı çiziliyor. Vasquez’in bu kazayla ilgili olarak yargılanabileceği söyleniyor ancak polis şu an için Vasquez hakkında nasıl bir işlem yapılacağını söylemedi.

NTSB’nin raporuna göre,Uber’in otonom aracı yolun karşısına geçmeye çalışan Herzberg’i fark edebilecek özelliklere sahipti ancak araç frenlemede hata yaptı. Aracın radar ve LIDAR sistemleri sayesinde yoluna çıkan herhangi bir nesneyi çarpışmadan 6 saniye öncesinden test edebildiği belirtildi. Fakat aracın Herzberg’i ilk anda bilinmeyen bir obje olarak tanımladığı, daha sonrasında bir araç olarak tanımladığı ve en sonunda da kazadan 1.3 saniye öncesinde bir bisiklet olarak tanımladığı ifade edildi. Sistemin kazadan hemen önce acil durum fren manevrası yapmaya çalıştığı ancak sistemin daha önce Uber tarafından kapatıldığı gerekçesiyle kaza sırasında çalışmadığı da raporda belirtildi. Uber bu konu hakkındaki savunmasında, testler sırasında bazı sorunlar çıkardığı gerekçesiyle acil durum fren sistemini kapattıklarını söyledi.

Hem kazanın video görüntüleri hem de yayınlanan rapor, güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez’in sorumsuzluğunu ve dikkatsizliği ortaya koyuyor. Aslında Uber otonom test araçlarında güvenlik sürücülerini, tam da bu tarz beklenmedik durumlara müdahale etmeleri ve kazalardan kaçınmaları amacıyla bulunduruyor. Kazadan sonra Arizona’da Uber’in tüm otonom araçlarına yasak getirildi. Buna rağmen Uber CEO’su Dara Khosrowshahi Mayıs ayında yaptığı açıklamada, birkaç ay içerisinde otonom sürüş teslerine devam etmeyi planladıklarını söyledi.