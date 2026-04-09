OPPO'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu A6s Pro'nun özellikleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca dev batarya, yüksek şarj hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6s Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

5G: Destekliyor.

NFC: Destekliyor.

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı parmak izi sensörü

Kalınlık: 8,32 mm kalınlık

Ağırlık: 193 gram

OPPO A6s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, OLED ekran üzerinden 1080 x 2372 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Telefonun yenileme hızı ve parlaklığına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Serinin diğer modeli olan OPPO A6 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 120Hz yenileme hıız ve 1500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesini sağlıyor.

OPPO A6s Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

A6s Pro'da MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm bir işlemci, 12 nm gibi eski işlemcilere kıyasla daha uzun pil ömrü, daha az ısınma ve daha yüksek hız sunuyor. İşlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300 orta segment telefonlarda sık sık tercih ediliyor. Örneğin bu işlemci Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda mevcut. Bunların yanı sıra A6 Pro'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

OPPO A6s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörü yer alıyor. Yardımcı sensör sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

A6 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Cihazda ayrıca ağır çekim, portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları mevcut. Yeni modelde de aynı modları görebiliriz.

OPPO A6s Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

A6s Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece telefonun gün içinde sık sık şarj edilmesine gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. A6 Pro'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO A6s Pro Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO A6s Pro, 14 Nisan 2026 tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Telefonun global sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan A6 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulmuştu.

OPPO A6s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO A6s Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro, Reno 15 ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla A6s Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO A6s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

A6s Pro'nun henüz fiyatı açıklanmadı. A6 Pro için 237 dolar (10 bin 556 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. A6s Pro'nun A6 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 250 dolar (11 bin 135 TL) civarında fiyat ile satılabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ise 22 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

A6s Pro hem ekran özellikleri hem de batarya kapasitesiyle dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Renklerin de çok canlı olduğunu belirteyim.

Şu anda kullandığımda telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. A6s Pro'nun ise yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Yüksek şarj hızı ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.