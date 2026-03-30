Çok Güçlü İşlemcili Tablet Yolda! 16 GB RAM, OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni Android tableti Pad Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda tabletin bir videosu paylaşıldı. Bununla birlikte Pad Mini'nin tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihazda Qualcomm tarafından çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

OPPO Pad Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Pad Mini'nun videosu YouTube üzerinden paylaşıldı. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

Görselde tabletin pembe rengi bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil. Tablet henüz tanıtılmadığı için video her an yayından kaldırılabilir. Bu videoyu kaldırılana kadar aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Eğer kaldırılırsa haberimizin devamındaki Pad Mini'nin resimlere göz atabilirsiniz.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Ön kamera: 8 MP

8 MP Arka kamera : 13 MP

: 13 MP Şarj: 67W hızlı şarj

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. Bu işlemci, aksiyon rol yapma türündeki Genshin Impact'i 120 FPS'te MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i 165 FPS'te, Wuthering Waves'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemcinin OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. OPPO Pad 5 ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka üyzeiynde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Pad 5'te ise 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Pad Mini'nin RAM seçenekleri arasında 8 GB, 12 GB ve 16 GB bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Pad 5'in RAM tarafında 8 GB, 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer aldığını belirtelim.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini'nin 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenkelri belli olacak. Dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa yeni tablet, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad SE için 899 yuan (5.788 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.370 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmÎ açıklama yapılamdığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılan videoya göre OPPO Pad Mini, çok şık bir görünüme sahip olacak. Tablet sadece tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar kasma veya donam gibi bir problem yaşanmayacak. OLED ekran kullanıcı olarak bu ekran teknolojisini siyahları tam siyah gösterdiğini ve çok canlı renkler sunduğunu belirteyim. Bu tablette OLED ekranın olması büyük bir avantaj sağlayacak.