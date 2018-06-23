Pirinç Tanesinden Daha Küçük Bilgisayar Üretildi

Mart ayında IBM tarafından üretilen ve kayıtlara dünyanın en küçük bilgisayarı olarak geçen bilgisayardan daha da küçüğü yapıldı. Bir pirinç tanesinden bile daha küçük olan yeni sistemin boyutu ise yalnızca 0,3 mm çapında. Yani gözle görebilmek bile bir hayli zor.

ABD'deki Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından üretilen yeni bilgisayarın, tam olarak bilgisayar işlevlerini göremediği bundan dolayı da bilgisayar denip denmemesinin tartışma konusu olduğu ifade edildi. Konu hakkında bilgisayar mühendisliği profesörü David Blaauw, "Bu cihazın bilgisayar olarak adlandırılmasının doğru olup olmadığından henüz emin değiliz. Gerekli işlevselliğe sahip değil." açıklamasında bulundu.

Üniversite tarafından Micro Mote adı verilen dünyanın en küçük bilgisayarında herhangi bir depolama donanımı yer almıyor. Bundan dolayı sistemi kapattıktan sonra tüm işlemleriniz kayboluyor. Ayrıca donanım bakımından ise Micro Mote, ışığı elektriğe dönüştürme yöntemi olan fotovoltaik kullanıyor. Yani içerisinde yalnızca veri gönderip alan alıcılara sahip olan bilgisayar, ışık sayesinde işlemci ve bellek ile iletişime geçebiliyor.

En Küçük Bilgisayar Neler Yapabiliyor?

Bunların dışında şu anda hassas bir sıcaklık sensörü olarak hizmet veren küçük bilgisayar, sıcaklığı zamanlanmış aralıklara dönüştürmek için elektronik darbeler kullanıyor. Böylelikle ortam sıcaklığını yalnızca 0.1 santigrat derece hata oranı ile gözlemleyebiliyor.

Son olarak Micro Mote'un ilerleyen dönemlerde ses ve video gözetimi, petrol rezervuarını takip etme, kanser çalışmalarına destek ve bunlar gibi çeşitli ihtiyaçlara cevap vereceği ifade ediliyor.