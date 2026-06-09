Realme'nin 144Hz Ekranlı Telefonu Yolda! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Realme'nin yeni telefonu P4R'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda P4R'nin ekran özellikleri ve işlemcisi belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

Realme P4R'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

MediaTek'in orta segmentte konumlanan işlemcisi, popüler online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 40 FPS, battle royale türünün başarılı örneği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani Realme'nin yeni telefonunda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Dimensity 6300 işlemcisinin iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada Realme P4'te Dimensity 7400 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Realme P4R'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

P4R'nin ekranı 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile belirgin şekilde hissediliyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda AMOLED ekran görebiliriz. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. AMOLED ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Realme P4R'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Depolama: 256 GB

256 GB Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Ana Kamera: 50 MP kamera

50 MP kamera İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4R, 10 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefon siyah, gri ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Bu arada Realme P4, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4R Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C75, Realme C63 ve Realme C61 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Realme P4R'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme P4R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

P4R'nin 313 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 431 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat etiketiylie satılabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme P4R'nin oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak.