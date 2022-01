Reddit’in Kurucuğu Ortağı: Oyunlar Size Para Ödeyecek

Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian, önümüzdeki 5 yıl içerisinde oyunların yüzde 90’ının Oyna-Kazan şeklindeki oyunlardan oluşacağını söyleyerek, ‘İnsanların yüzde 90'ı harcadıkları zamanın karşılığını layıkıyla almazsa video oyunu oynamayacak’ açıklamasında bulundu. Gerçek dünyada para birimine dönüştürülebilen oyun içi kripto para birimlerinin kullanıldığı sistemlerin ilerde karşımıza çıkacağını söyleyen Ohanian, kullanıcıların hem eğlenceli oyunlar oynayabileceği hem de gerçek dünyada kullanılabilir para birimlerine sahip olacağını vurguladı.

Ohanian, ‘Where It Happens’ podcast'inde, ‘İnsanların yüzde 90'ı harcadıkları zamanın karşılığını layıkıyla almazsa video oyunu oynamayacak’ dedi.

Ohanian sözlerine, ‘5 yıl içinde zamanınıza gerçekten de hak ettiği değeri vereceksiniz ve reklamlar için hasat edilmek ya da gerçekte elinize geçmeyen aptal çekiçler satın almak adına dünyanın parasını harcamak yerine blok zincirde karşılığı olan ve bir o kadar eğlenceli oyunlar oynayacak ama bu sefer hasat eden siz olunca para da kazanacaksınız.’ şeklinde devam etti.

‘Bu Modelin Doğuracağı Sonuçlar Oyun Dünyası İçin Devrim Niteliğinde’

Kripto para borsası Kraken Intelligence'da çalışan kripto araştırmacıları, şirketin adını taşıyan bir yıllık rapor yayımladı. Yayımlanan raporda; Oyna-Kazan ve blok zinciri oyunları üzerinde yükselen yeni sanal ekonominin ortaya çıkaracağı sonuçların altı çizildi.

Raporda, ‘Bu modelin doğuracağı sonuçlar oyun dünyası için devrim niteliğinde, özellikle de kullanıcıların, milyarlık gelir elde eden Fortnite'ta olduğu gibi oyun içindeki varlıklara gerçek para harcadığı bu çağda’ dendi.

Raporda aynı zamanda ‘Oyna-Kazan modelinin düşük vasıflı işçilerin gerçekten bu işi üstlenerek oyun içindeki ödüllerle hayatlarını geçindirebilecek bir gelir elde etmesi sayesinde verimli bir ortam sağlayabileceğini düşünen bazı kişiler, bu modelin evrensel temel gelire bir alternatif oluşturabileceğini ve böylece sadece oyun dünyasında değil, toplumun daha geniş kesimleri üzerinde de önemli etkiler yaratma potansiyeline sahip olabileceğini savunuyor.’ ifadelerine yer verildi.

Oyna-Kazan oyun modeli, karakterinizi ya da avatarınızı bir şirketin logosuyla kullanmaya ve metaverse'te çeşitli hizmetler sunmaya kadar birçok farklı şekilde olabilir. Bu tür oyunlar, sanal dünyada konser vermesi için bir kişinin uzay gemisini metaverse'ün bir yerinden başka bir yerine götürmek gibi şeyler olabilir. Oyun içi ödüller, oyuncuların görevi tamamlaması karşılığında değerli NFT'ler kazanmalarını da imkan tanıyabilir.

Pokemon benzeri Axle Infinity oyunu gibi, bu modele ait ilk sürümlerde oyuncuların oyun içi ödüllerden ayda 500 dolara kadar gelir kazandıklarına daha önce şahit olmuştuk.

Kraken'in raporunda, ‘İleriye bakıldığında, endüstri büyüdükçe ve ticari katılım arttıkça, birçok kişinin metaverse'te dijital binalar tasarlayarak, etkinliklere ev sahipliği yaparak ve Oyna-Kazan mekaniğine sahip oyunlar oynayarak kariyer yapması mümkün’ dendi.