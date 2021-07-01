Xiaomi Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi lansmanla birlikte Redmi Note 10 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Sunduğu güçlü teknik özellikleri ve şık tasarımı ile dikkatleri çeken Redmi Note 10 5G, fiyat tarafında da rekabetçi bir duruşa sahip.

Redmi Note 10 5G Resmi Olarak Tanıtıldı

6.5 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran ile birlikte gelen Redmi Note 10 5G, 90 Hz ekran yenileme hızı ile gündelik kullanımda ve oyunlarda yumuşak geçişler sağlıyor. Performans tarafında MediaTek Dimensity 700 (MT-6833) işlemciden güç alan model, seçtiğiniz varyanta bağlı olarak 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı ile destekleniyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan Redmi Note 10 5G, 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 4K çözünürlükte 30 fps ya da 1080p çözünürlükte 60 fps video kaydı alabiliyor. 2 MP çözünürlüğündeki ikinci kamera makro çekimler yapabilmenize olanak sağlarken, diğer kamera ise derinlik sensörü olarak görev alıyor.

Tüm bu performansı uzun süreli kullanım ile birleştiren Redmi Note 10 5G, 5.000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip ve bu batarya 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

Redmi Note 10 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Piksel Yoğunluğu: 405 ppi

405 ppi Ekran Koruma Teknolojisi: Çizilmeye Dirençli Cam

Çizilmeye Dirençli Cam İşlemci: MediaTek Dimensity 700 (MT-6833)

MediaTek Dimensity 700 (MT-6833) Grafik İşlemci: Mali G57 MC2

Mali G57 MC2 Bellek: 4 GB / 6 GB RAM

4 GB / 6 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR4x

LPDDR4x Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Depolama Birimi: UFS 2.2

UFS 2.2 Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS

4K 30 FPS / Full HD 60 FPS Ön Kamera: 8 MP

8 MP Wi-Fi: Wi-Fi 5

Wi-Fi 5 Bluetooth: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Kablosuz Şarj: Yok

Redmi Note 10 5G Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Redmi Note 10 5G; Krom Gümüş, Grafit Gri, Gece Mavisi, Aurora Yeşili renk seçenekleri ile 3.649 TL başlangıç fiyatıyla satın alınabiliyor. Ayrıca 19 Eylül 2021 tarihine kadar yapılan satın alımlarda, ilk altı ay geçerli ekran koruma garantisi de sunuluyor. Bu sayede bir defaya mahsus olmak üzere ekranı ücretsiz olarak değiştirebiliyorsunuz.