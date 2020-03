Redmi Note 9 Serisinin Lansman Tarihi Belli Oldu

Bir süredir merakla beklenen Redmi Note 9 serisinin önümüzdeki hafta 12 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacağı doğrulandı.

Aslında resmi Redmi Hindistan Twitter hesabının yanı sıra, Xiaomi Hindistan’ın baş yöneticisi Manu Kumar Jain'den de birkaç ipucu aldık.

Resmi teaser’lara bakıldığında, Redmi Note 9 serisinin arka kısmında kare şeklinde bir oyuğa yerleştirilmiş dörtlü kamera dizilimi göze çarpıyor.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎



