Rian Johnson’dan ‘Remake The Last Jedi’ Kampanyasına Destek

Star Wars: The Last Jedi’ın yönetmeni Rian Johnson, filmin yeniden çekilmesi için başlatılan kampanyaya Twitter'dan destek verdi.

Bu ayın başlarında bir grup insan, Star Wars evreninin sekizinci filmi The Last Jedi’ın yönetmen Rian Johnson tarafından yeniden çekilmesi için bir kampanya başlatmıştı.

Twitter’da bir süredir faaliyet gösteren “Remake The Last Jedi” hesabı, sosyal medyadaki varlığının yanı sıra kampanya için açılan web sitesi de bir hayli dikkat çekiyor.

Sitede, “Bu, Disney’e Star Wars serisini doğru bir şekilde oluşturması için fırsat veren bir kampanyadır” ifadeleri yer alıyor. Yeni Star Wars filmlerinde hikayenin temelinde yatan ruhun terk edildiğini belirten kampanya ekibi, kötü hikaye anlatımının ikonik seriyi karmaşık bir hale soktuğunu dile getiriyor.

The Last Jedi’ın ruhuna uygun olarak yeniden çekilmesi için başlatılan kampanya, serinin sekizinci halkasını yöneten Rian Johnson’ın radarına girecek kadar büyüdü. "Remake The Last Jedi" hesabının tweet’ini alıntılayan Johnson, “Lütten lütfen lütfen lütfen lütfeeeeeeeen lütfen olsun lütfen lütfen” şeklinde eğlenceli bir yorumla destek verdi.

please please please please pleeeeeeeaaaase please actually happen please please please please please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/mNpSjgovax — Rian Johnson (@rianjohnson) 21 Haziran 2018

Tabii bu kampanyanın nihai hedefine ulaşması oldukça zor görünüyor, ancak bu girişim son yıllarda Star Wars serisinin etrafında ne kadar tartışma olduğuna sağlam bir örnek teşkil ediyor. Orijinal serinin yaratıcısı George Lucas’ın, Lucas Films'i Disney'e sattığından beri vizyona giren her Star Wars filmi eleştirilmişti.

Son olarak serinin en ünlü karakterlerinden Han Solu’nun hayatını anlatan Solo: A Star Wars Story, gişe rakamlarıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ron Howard’ın yönettiği yeni Star Wars spin-off'u beyaz perdede dördüncü haftasına girmesine rağmen Kuzey Amerika’da yalnızca 192.8 milyon dolar kazandı.

Solo: A Star Wars Story, kötü gidişini sürdürdüğü takdirde Star Wars tarihinde para batıran ilk yapım olacak. İkonik seride en yüksek hasılat rekoru 2,066 milyar dolar ile 2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens filmine ait.

Son dönemde çıkan Star Wars filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.