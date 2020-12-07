Samsung'un 600 MP Kamerası İnsan Gözünden Daha Gerçekçi

Samsung, bu yılın başlarında 600 megapiksel kamera sensörleri sunma planlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir rapora göre, Samsung 600 megapiksellik kamera sensörü üzerinde çalışmalara başladı.

Ice Universe tarafından ortaya atılan raporda, Samsung'un 600 megapiksel kamera sensörünü nasıl piyasaya süreceğine dair detaylar yer aldı. Sunum raporuna göre Samsung, 4K ve 8K videoların giderek yaygınlaşması nedeniyle daha yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörü geliştirdiğini dile getirmişti.

Şirket ayrıca ISOCELL ile kamera çıkıntı sorununu çözmeyi amaçlıyor. Raporda, 1 / 0,57 inçlik bir sensörün arka panelin yaklaşık %12'sini kapsayacağına işaret ediyor. Bu da ortalama 22 mm'lik bir çıkıntıya denk geliyor.

Samsung Sensör Ekibi Başkanı Yongin Park ise bu yılın Nisan ayında şirketin insan gözünün görebildiğinden daha fazla ayrıntı yakalayabilen 600 megapiksellik sensör sunma planlarını açıklamıştı: "Dünyayı kendi gözümüzle algıladığımız görüntü sensörlerinin yaklaşık 500 megapiksel çözünürlüğe denk geldiği söyleniyor. Ancak Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni mobil sensörler 600 MP seviyesinde olacak."

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Samsung 600 megapiksellik kamera sensörü ne zaman duyurulacak?

Bununla birlikte kamera sensörleri son birkaç yılda gerçekten daha büyük ve daha iyi hale geldi. Günümüzde 48 megapiksel, 64 megapiksel ve 108 megapiksel kamera sensörleri popüler durumda. Ayrıca Sony'nin IMX mobil kamera sensörleri olmasına rağmen Samsung kendi ISOCELL serisini de geliştiriyor. Mobil cihazlar için en son sensörler ISOCELL HM2, ISOCELL HM1 ve ISOCELL HMX adında olacak.

"Samsung'un yenilikçi ISOCELL Plus teknolojisi, ISOCELL HM2'deki pikselleri daha güçlü hale getiriyor ve gerçeğe yakın renkler üretme yeteneği veriyor. Teknoloji, piksellerin aralarındaki paraziti azaltmak için özel malzemelerle donatılıyor. Bu, renk doğruluğunu ve ışık hassasiyetini geliştiriyor ve böylece gökyüzü, resimlerinizde gerçek hayatta olduğu kadar parlak ve mavi görünebiliyor."

Peki ya siz Samsung'un 600 MP'lik kamera sensörü hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Samsung insan gözünden daha gerçekçi fotoğraflar çekebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.