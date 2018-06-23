Samsung, 8TB'lık SSD Geliştirdi

Koreli teknoloji devi Samsung, endüstrinin en yüksek kapasiteli NVM modüllü SSD'sini geliştirdi. 8TB hafızaya sahip olan yeni SSD'nin yalnızca 11cm x 3,05cm boyutlarında olduğu ifade ediliyorken bu boyutun, sunucularda kullanılan SSD'den iki kat daha büyük olduğu dile getirildi.

Koreli üreticinin yeni V-NAND yongasından oluşan 8TB'lık SSD'si, her biri 512GB'lık NAND paketlerinden oluşan 16 paketle üretildi. Bu anlamda dahili depolamada 8TB'lık verimi yakalayabilmek için 16 kat 256 gigabit V-NAND yongalarının kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca Samsung'un yeni yongaları sayesinde yoğunluğun üç kat artacağı ve böylelikle daha hızlı bir depolama sunulabileceği açıklandı. Zaten saniyede 3.100MB okuma hızına sahip olan yeni SSD'nin yazma hızı ise saniyede 2.000MB civarında. Bu hızların normal SATA SSD'ye oranla beş ve üç katı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Son olarak yeni üretilen 8TB'lık SSD'nin büyük ve aynı zamanda geniş ölçekli veri merkezleri için kullanılabileceği dile getirildi. Çünkü yeni SSD, teknolojisi sayesinde büyük veri uygulamaları için daha hızlı işlem yapmayı mümkün kılıyor.

Sizin evinizde kullanmakta olduğunuz bilgisayarın SSD boyutu ne kadar?