Samsung Galaxy S21 FE 5G Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung'un başarılı telefonlarından biri olarak kabul edilen S21 özellikleriyle donatılan Samsung Galaxy S21 ailesinin en son ve en yeni üyesi Samsung Galaxy S21 FE 5G'nin Türkiye fiyatı resmiyet kazandı. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 FE 5G özellikleri ve fiyatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Samsung Galaxy S21 FE 5G Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 FE 5G’nin merakla beklenen Türkiye satış fiyatı belli oldu. Cihaz Türkiye’de 8 GB RAM kapasiteli modeli ile satışa sunulacak. 11 Ocak tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak cihazın 128 GB’lık versiyonu 10.999 TL, 256GB versiyonu ise 11.999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak. Galaxy S21 FE 5G, diğer tüm Samsung akıllı telefonlarında olduğu gibi 3 yıl Android ve 1 yıl güvenlik güncellemesi olmak üzere; toplam 4 yıl güncelleme desteği ile geliyor.

Değişim Kampanyası Fırsatı Sunulacak

Samsung, Galaxy S21 FE 5G için kullanıcılara 1999 TL’den başlayan fiyatlarla bir değişim kampanyası da sunacağını duyurdu. Kampanya kapsamında 4– 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsung mağazalarından Samsung Galaxy S21 FE 5G modeli satın alan kullanıcılar, eski telefonlarını getirdiklerinde değişen oranlarda indirim almaya hak kazanıyor olacak.

Eski Samsung cep telefonunu getiren ve Değişim Kampanyası koşullarını sağlayan tüketicilere KDV dahil 2000 TL, Samsung dışındaki telefonlarını getiren kullanıcılara ise KDV dahil 1500 TL olmak üzere, eski ürünün belirlenen değerine ek destek sunulacak. Eski cep telefonlarının belirlenen değerinin 1000 TL tutarının altında olması durumunda kullanıcılar Samsung Türkiye tarafından sağlanan bu ek destekten yararlanamayacak maalesef.

Samsung Galaxy S21 FE 5G Özellikleri

Galaxy S21 FE, Galaxy'nin diğer S21 Serisi cihazlarda da kullanılan en yeni işlemcisi Exynos 2100 ile geliyor. Exynos 2100, yüksek enerji verimliliği sunarak daha iyi çoklu görev ve oyun deneyimini mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Genişletilmiş NPU, yapay zekâ görevlerini hızlandırırken entegre 5G özelliği ise dikkat çeken detaylar arasında yerini alıyor.

Galaxy S21 FE'nin 25W Süper Hızlı Şarj özelliği, 30 dakikada cihazı yüzde 50'nin üzerinde şarj edilebiliyor. Buna ek olarak cihazın Game Mode’da yeni 240Hz dokunmatik tepki hızı yüksek hızda tepki verme özelliğiyle performansı ve 120 Hz yenileme hızı da ekran deneyiminde iyileştirilmeye gidildiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S21 FE 5G özelliklerinin tümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ve ya 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Batarya: 4.500 mAh (25W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 FE 5G’nin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.