Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu, Şarj Hızıyla Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S26 serisini tanıtarak tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung, önümüzdeki aylarda ise sekizinci nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın bir sonraki büyük etkinliğinde tanıtılacak modeller ile ilgili yeni bilgiler gelmeye ise devam ediyor. Son olarak dikey şekilde katlanacak Flip 8 için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki telefonun şarj hızı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Şarj Hızı Kaç W Olacak?

Söz konusu katlanabilir telefon, kısa süre önce 3C sertifikasını aldı. Çin tarafından verilen China Compulsory Certificate (kısaca 3C), elektronik ürünlerin ülkede satışa sunulabilmesi için gereken kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığını gösterir. Görünüşe göre Galaxy Z Flip 8 de şartları karşılıyor.

3C raporuna göre SM-F7760 model numaralı Galaxy Z Flip 8, 25W şarj hızını destekleyecek. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 7 de aynı şarj hızına sahipti. Bu doğrultuda yeni model, şarj bakımından bir yükseltme sunmayacak.

Bu arada daha önceki iddialara göre yeni akıllı telefon, yine selefiyle aynı olacak şekilde 4.300 mAh kapasitesinde bataryadan enerji alacak. Bu kapasite sayesinde mobil cihazın bir günü rahatıkla çıkarabileceği belirtiliyor. En azından beklentiler bu yönde.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana (İç) Ekran: 6,9 inç, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık

Kapak Ekran: 4,1 inç, Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 2600 (2 nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0)

Batarya Kapasitesi: 4.300 mAh

Şarj Hızı: 25W (kablolu)

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8, OIS)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 10 MP (f/2.2)

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Dayanıklılık: IPX8 suya dayanıklılık, geliştirilmiş menteşe yapısı

Boyut (Açık): 165,1 x 71,9 x 5,85 mm

Ağırlık: 170 gram

İddialara göre Samsung Galaxy Z Flip 8, 6,9 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED iç ekranla gelecek. Bu panel 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunacak. Bu ekran oldukça akıcı bir deneyim sunacak. Bununla birlikte kapak ekranıysa 4,1 inç Super AMOLED olacak.

Cihazın Exynos 2600 işlemciden güç alacağı söyleniyor. 2 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; bir adet 3.8 GHz hızında Prime C1 Ultra, üç adet 3.25 GHz hızında C1 Pro, altı adet 2.75 GHz hızında C1 Pro olmak üzere toplam 10 çekirdekten oluşuyor.

Galaxy Z Flip 8'e güç verecek işlemci, selefi Exynos 2500'e kıyasla yüzde 39 daha yüksek performans sunmasıyla biliniyor. Bu da katlanabilir telefonun en iyi grafikli mobil oyunları rahatlıkla oynatabileceği anlamına geliyor.

Öte taraftan modelin 12 GB bellek kapasitesine sahip olacağı ve depolama seçeneklerinin 256 GB ile 512 GB olacağı belirtiliyor. Ön tarafta 10 MP özçekim kamerası bulunurken, arka tarafta 50 MP ana ve 12 MP ultra geniş açılı kameralar yer alacak. Bu noktada Galaxy Z Flip 7’nin de aynı çözünürlükte kameralara sahip olduğunu belirtelim. Elbette kameranın sadece çözünürlüğü değil, diyafram açıklığı ve sensör boyutu gibi diğer özellikleri de kamera performansını önemli ölçüde etkiler. Belki bu alanlarda bazı iyileştirmeler görebiliriz.

Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkması beklenen yeni katlanabilir telefon, böylelikle güncel yazılım deneyimi sunacak. Üstelik yaklaşık yedi sene güncelleme desteği sunulacağını da düşünürsek Android 23 sürümüne kadar yükseltme imkanı tanınacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, her yıl yeni katlanabilir telefonlarını genellikle temmuz ayında tanıtır. Bu nedenle Galaxy Z Flip 8’in de Temmuz 2026’da duyurulması bekleniyor. Aynı etkinlikte kitap şeklinde katlanabilen Galaxy Z Fold 8 de kullanıcılarla buluşacak.

Editörün Yorumu

Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisinde, S26 Ultra'ya özel olan Hayalet Ekran özelliği dışında ciddi bir yenilik sunmadığını düşünüyorum. Görünüşe göre Galaxy Z Flip 8 için de benzer bir durum söz konusu. Tabii şu an konuşulan özellikler yalnızca söylentiden ibaret. Her şey cihaz tanıtıldığında kesinleşecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy Z Flip 8'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.