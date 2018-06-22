Samsung'un Yeni Telefonu Çerçevesiz ve Çentiksiz Olacak

Samsung'un aldığı patentteki telefon tasarımına göre, yeni Galaxy tamamıyla ekran olacak ve tuşa, çerçeveye, kulaklık jakına yer vermeyek. Eğer cihazda çentik olacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü patentte çentik de yer almıyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Koreli şirket adına patentlenen bir tasarımda, Samsung'un çok farklı bir tarz benimsediği görülüyor. Ekrana baktığımızda, üst tarafta çok küçük bir siyahlık yer alıyor ve bu noktada ön kamera ile sensörler bulunuyor. Ayrıca ekranın, Note 8'in tasarımına benzer kıvrımlı bir yapıda olduğu gözlerden kaçmıyor.

Şirketin en güncel amiral gemisi Note 9 için düşünülen bu tasarımın, yine de netleşmediğini belirtmek gerekiyor: Çünkü ağustos ayında kullanıcılara sunulacak olan yeni cihazın, bu seviyede bir tasarımla gelmesi kullanıcıları ikiye ayıracaktır diye düşünülüyor.

Bunun dışında patentteki görselde parmak izi sensörünün bulunmadığı gözlemleniyor. Buna bağlı olarak Samsung ya parmak izi sensöründen vazgeçtiği ya da ekranın içinde yer alan bir parmak izi sensörüne geçiş yaptığı dile getiriliyor. Ayrıca kulaklık jakı da barındırmayan bu patentin, farklı isimde bir model olarak sunulma gibi bir ihtimali de bulunuyor.

Bazılarına göre bu tasarım Note 9 adıyla gelecekken, bazıları ise Samsung'un bu riski almayacağı dile getiriliyor. Bakalım şirket nasıl bir hamlede bulunacak, hep birlikte göreceğiz.