ŞOK Marketler, ŞOK Net ile İnternet Hizmeti Vermeye Başlıyor

ŞOK Marketler, internet hizmeti ŞOK Net'i duyurdu. Evlerin artık en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen internet hizmetini de ürün ve hizmet portföyüne eklediğini duyuran şirket, taahhütsüz internet paketinin aylık ne kadar fiyat karşılığında satın alınabileceğini de açıklığa kavuşturdu.

ŞOK Net Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye'nin dört bir yanında yer alan marketleri ile tanınan şirket, yeni bir hizmet ile daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyor. 18 Ağustos'ta Türkiye'nin 81 ilindeki 8 bin 741 ŞOK mağazasında limitsiz ve taahhütsüz internet paketinin fiyatı da açıklandı.

Şok Market kasalarından temin edilebilecek taahhütsüz, sınırsız, 16 Mbps'e kadar hız sunan internet paketi aylık 69,90 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

ŞOK Net İnternet Paketi Nasıl Alınır?

ŞOK Mağaza kasalarından cep telefonu numaranızı ileterek ev internet hizmeti talebinde bulunun. Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu kasa yetkilisi ile paylaşın. Bu adımın ardından sizi arayarak abonelik bilgilerinizi talep edecekler. Başvurunuz onaylandığı takdirde randevu alarak evde kurulum hizmetini gerçekleştirecekler. 2 gün içerisinde ŞOK mağaza kasalarından aktivasyon paketini satın alın. Bu adımın sonunda internet hizmetinizi özgürce kullanabileceksiniz. Bütün bunlardan sonra her ay aylık internet paketini satın alarak internet hizmetini kullanmaya devam edebilirsiniz.

İnternet hizmeti ile ilgili bilmeniz gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Hizmetin aktif olarak kullanılabilmesi için her 30 günün sonunda aylık internet paketinin yenilenmesi gerekiyor. 30 günlük sürenin sonunda eğer yükleme yapılmazsa hizmet kullanıma kapatılıyor. Hizmet kullanıma kapatıldıktan sonraki 10 gün içinde yine yükleme yapılmazsa hizmet otomatik olarak iptal ediliyor.

Kampanya kapsamında 180 TL değerindeki evde kurulum hizmeti, 30 TL olarak sunuluyor. İlk abonelik tesisinde ön ödemeli olarak tek seferlik alınıyor, bir daha ödeme yapmanıza gerek yok.

Altyapının fiber olduğu yerlerde ilgili hizmet sunulamıyor.

Aboneler istediği zamanda aboneliğini ücretsiz olarak sona erdirebilir. Abonelik sözleşmesini feshetmek isteyen bir abone, söz konusu talebini mağaza kasalarından süreci başlatabilir.

Siz ŞOK'un internet hizmeti sunmaya başlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.