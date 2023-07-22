Sony WF-1000XM5'in Çıkış Tarihi Açıklandı!

Sony’nin WF-1000XM4 kulak içi kulaklığın yerini alacak yeni modelin içerisinde müzikseverlerin dinleme keyfini artıracak birçok farklı özellikler bulunuyor. Heyecanla beklenilen bu model 24 Temmuz'da kullanıcıyla buluşacak.

Sony WF-1000XM5 Medyaya Yansıyan Özellikleri

Sony’nin yeni kulaklık harikası WF-1000XM5 etkileyici ses deneyimine sahip olmasının yanından çift geri bildirimli mikrofon ve ANC optimizasyonuna sahip. Normal standart kulaklıklar ile aynı ağrılıkta olan cihaz, yaklaşık 5,9 gram ağırlığındadır.

WF-1000XM5, çevre seslerini azaltan özelliğinin yanında HiRes Audio ve DSEE Extreme desteği sayesinde kaliteli bir ses performansı sunuyor. Hassas ses alımı ile aramalarda kolaylık sağlıyor.

Tek şarjla 24 saate kadar kullanım fırsatı sunan cihaz, IPX4 sertifikasına sahip olduğu için su geçirmeme özelliğine sahiptir. Geniş frekans aralığına sahip ürün, derin bas ve ses kalitesiyle sizleri adeta favori sanatçınızın konserindeymiş gibi hissettirir.

Sony'nin piyasaya süreceği kulaklık hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.