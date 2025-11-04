En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Listede 5 Yıllık Oyun Var

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklığa kavuştu. Son paylaşılan verilere göre Battlefield 6'nın oyun pazarı üzerindeki haftalardır devam eden hâkimiyeti sona ermeye başladı. Türkçe dil desteğine sahip yeni rakip oyun, Battlefield 6'yı gerisinde bırakarak zirveye yerleşti. Listenin bir diğer dikkat çekici kısmı, 5 yıllık oyunun satış miktarı konusunda yeniden yükselişe geçmesi oldu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (28 Ekim-4 Kasım)

Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, geçen hafta Steam'de en çok satılan oyunların ilk sırasında yer aldı. "Çok olumlu" derecelendirmeye sahip olan oyun, 30 Ekim 2025'te piyasaya sürüldü. Haftalardır Battlefield 6'nın hemen arkasında yer alan oyun, bu kez birinciliği kapmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında çok büyük bir çıkış yapan Battlefield 6 konumlandı. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunun hem tek oyunculu hem çok oyunculu modu mevcut. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın hikâye tarafı çok zengin bir içerik sunmasa da çevrim içi moduna büyük ilgi gösteriliyor.

AdHoc Studio'nun geliştirdiği Dispatch, listenin üçüncü sırasına yerleşti. 22 Ekim 2025'te piyasaya sürülen oyun, Bu süper kahraman temalı oyunda seçimleriniz büyük önem taşıyor. Bir çağrı servisinde çalışan eski süper kahramanı canlandırdığınız oyunda bildirilen olaylara hangi süper kahramanların gönderileceğine karar veriyorsunuz.

Listenin dördüncü sırasına The Outer Worlds 2 yerleşti. Çoğu kişinin en iyi bilim kurgu oyunları arasında yer almayı hak ettiğini düşündüğü bu oyun, karakterinizi kendi oyun tarzınıza uygun yetenekler ve tercihlerle oluşturuyorsunuz. Karakterinizin anlaşmaya yatkın mı yoksa kaostan beslenen biri mi olacağı tamamen size bağlı. Bu anlamda size çok fazla seçenek sunduğu söylenebilir.

Mizahi yönü ile öne çıkan RV There Yet, en çok satılan beşinci oyun oldu. Nuggets Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu çok oyunculu modda karavanınızla eve dönmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten komik olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa onunla bu oyunu oynamayı deneyebilirsiniz.