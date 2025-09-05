Steam'de %80'e Varan İndirim: Bu Fırsatları Kaçırmayın!

Steam'de Focus Entertainment İndirimi başladı. İndirimle birlikte Atomic Heart, Insurgency: Sandstorm, A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Banishers: Ghosts of New Eden dâhil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İndirim, 15 Eylül'de sona erecek.

Steam'de Focus Entertainment İndirimi Başladı

A Plague Tale: Innocence, Steam'de yüzde 80 oranında indirimle beraber 27.99 dolardan 5.59 dolara düşerken serinin bir diğer oyunu Requiem'in fiyatı %65 indirimle 34.99 dolardan 12.24 dolara indi.

İndirimle birlikte fiyatında büyük düşüş meydana gelen bir diğer oyun, Aliens: Fireteam Elite oldu. A Plague Tale: Innocence gibi %80 indirime giren oyunun fiyatı, 20.99 dolardan 4.19 dolara düştü. Aliens: Dark Descent'ın fiyatı ise yüzde 60 indirime girerek 27.99 dolardan 11.19 dolara düştü.

Huzur verici görselliği ile öne çıkan çiftlik hayatı simülasyonu My Time at Portia, kampanya sayesinde şu anda 20.99 dolar yerine 4.19 dolar fiyat etiketine sahip. Oyuncuları doğaüstü olayları ile bilinen karanlık bir kasabaya götüren Banishers: Ghosts of New Eden ise 34.99 dolar yerine 13.99 dolara satılıyor.

Oyun tarihinin muhtemelen en alışagelmişin dışında oyunlarından biri olan Atomic Heart, 39.99 dolar yerine 11.99 dolara satılırken sizi sevimli bir sanat tarzı ile buluşturan Dordogne'nin fiyatı ise 10.49 dolardan 5.24 dolara inmiş durumda.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 19.99 dolar %50 RoadCraft 27.99 dolar 22.39 dolar %20 SnowRunner 20.99 dolar 10.49 dolar %50 Insurgency: Sandstorm 20.99 dolar 6.29 dolar %70 Atomic Heart 39.99 dolar 11.99 dolar %70 Chants of Sennaar 13.99 dolar 8.39 dolar %40 Expeditions: A MudRunner Game 27.99 dolar 13.99 dolar %50 A Plague Tale: Requiem 34.99 dolar 12.24 dolar %65 A Plague Tale: Innocence 27.99 dolar 5.59 dolar %80 Aliens: Fireteam Elite 20.99 dolar 4.19 dolar %80 Aliens: Dark Descent 27.99 dolar 11.19 dolar %60 My Time at Portia 20.99 dolar 4.19 dolar %80 Banishers: Ghosts of New Eden 34.99 dolar 13.99 dolar %60 Atlas Fallen: Reign Of Sand 27.99 dolar 9.79 dolar %65 Evil West Bundle 35.13 dolar 9.53 dolar %73 BLACKTAIL 20.99 dolar 6.29 dolar %70 Hotel Renovator 17.99 dolar 5.39 dolar %70 Dordogne 10.49 dolar 5.24 dolar %50

Peki, sizin yukarıda beğendiğiniz ve satın almak istediğiniz bir video oyunu var mı? Kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlar arasından en sevdiklerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.