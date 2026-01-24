Rockstar Oyunlarında Dev İndirim Başladı! GTA 5, RDR 2 ve Dahası

Rockstar Games'in oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında GTA 5, Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 ve Bully: Scholarship Edition dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. Kampanya 5 Şubat tarihinde sona erecek.

Steam'de Rockstar Oyunları İndirime Girdi

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Max Payne 2, Steam'de yüzde 75 indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım, kampanya kapsamında 9.99 dolar (432 TL) yerien 2.49 dolar (107 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 70 indirime giren Max Payne 3 ise 19.99 dolardan (866 TL) 5.99 dolara (259 TL) düştü.

Açık dünya türündeki GTA 5 yüzde 50 oranında indirime girdi. Başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun 29.99 dolar (1.299 TL) yerine 14.99 dolar (649 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Tek oyunculu ve çevrim içi modlara sahip olan oyunda ister görevler yapabiliyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz.

GTA Trilogy The Definitive Edition yüzde 67 oranında indirime girdi. Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition ve Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition'ın yer aldığı bu sürüm 59.99 dolardan (2.599 TL) 19.79 dolara (857 TL) düştü.

GTA serisinin en iyi oyunlarından biri olan Grand Theft Auto IV: The Complete Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Niko Bellic'in hikâyesine tanık olduğumuz yapım, 19.99 dolar (866 TL) yerine 5.99 dolar (259 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (2.599 TL) yerine 14.99 dolara (649 TL) satılıyor.

İndirime Giren Rockstar Oyunları