Steam'de SEGA'nın Oyunlarında %80'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

SEGA'nın oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Alien: Isolation, Total War: ROME II - Emperor Edition ve Total War: THREE KINGDOMS dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

4 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Alien: Isolation, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapım 34,99 dolar (1.439 TL) yerine 6,99 dolar (287 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

2013 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Total War: ROME II - Emperor Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 26,99 dolar (1.110 TL) yerine 5,39 dolara (221 TL) satılıyor.

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Lost Judgment yüzde 70 oranında indirime girdi. Aksiyon-macera ve beat 'em up türlerindeki oyun 59,99 dolardan (2.468 TL) 17,99 dolara (740 TL) düştü. Başarılı oynanış sistemine sahip oyun 2022 yılında çıktı.

2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name yüzde 65 oranında indirime girdi. Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen oyun 49,99 dolar (2.057 TL) yerine 17,49 dolar (719 TL) fiyata satılıyor.

Steam'de İndirime Giren SEGA Oyunları