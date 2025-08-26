Steam'de Hediyeler Dağıtılıyor! Hemen Alın

Steam'de kısa süre önce TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) Festivali başladı. Yüzde 95'e varan indirim sunan bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam'de ayrıca ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtılmaya başlandı.

Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Dağıtıyor

Steam'de TPS Festivali temasına uygun olarak "Işın Tabancası" isimli hareketli avatar, "Işıltılı Kenar" isimli avatar çerçevesi ve "Lazer Tabancası" isimli hareketli çıkartma sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve ardından üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Puan Dükkanı sayfasında yer alan ögelere tıklayarak kütüphaneye ekleyin.

Steam TPS Festivali'nde İndirime Giren Oyunlar

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad: Kill the Justice League yüzde 95 oranında indirime girdi. 2024 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyun 69,99 dolar (2.870 TL) yerine 3,49 dolar (143 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyun 47,99 dolar (1.968 TL) yerine 4,79 dolar (196 TL) fiyata satılıyor. Yüzde 90 oranında indirime giren Control Ultimate Edition ise 18,99 dolardan (778 TL) 1,89 dolara (77 TL) düştü.