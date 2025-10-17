Steam'de %95'e Varan İndirim Başladı! Oyunlar Aşırı Ucuzladı
Kampanya ile beraber Injustice 2, Gotham Knights ve Back 4 Blood dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!
Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği oyunları oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam üzerinden başlayan kampanya ile bilrikte Suicide Squad: Kill the Justice League, Injustice 2 Legendary Edition ve Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition dahil pek çok oyun indirime girdi.
Steam'de Warner Bros. Oyunları İndirime Girdi
Süper kahraman oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Suicide Squad: Kill the Justice League, Steam'de yüzde 95 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun 69.99 dolar (2.936 TL) yerine 3.49 dolar (146 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Ekim'de sona erecek.
Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım 59.99 dolardan (2.516 TL) 5.99 dolara (251 TL) düştü. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapımın Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.
Monolith Productions tarafından geliştirilen Middle-earth: Shadow of War'un Definitive sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra DLC yani indirilebilir içeriklerin yer aldığı Definitive sürümü 59.99 dolar yerine 5.99 dolar fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu".
Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Injustice 2'nin Legendary sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyunun Legendary sürümü 59.99 dolardan 5.99 dolara düştü. Bu sürümde oyunnu yanı sıra DLC'ler de bulunuyor. Oyun 86 Metacritic puanına sahip.
İndirime Giren Warner Bros. Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|69.99 dolar
|3.49 dolar
|%95
|Back 4 Blood
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|%90
|Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|%90
|Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|Injustice 2 Legendary Edition
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|%90
|Mortal Kombat 11
|49.99 dolar
|8.99 dolar
|%85
|Hogwarts Legacy
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|%85
|LEGO Harry Potter Collection
|39.99 dolar
|7.99 dolar
|%80
|Batman: Arkham Collection
|59.99 dolar
|8.99 dolar
|%85
|Gotham Knights
|59.99 dolar
|11.99 dolar
|%80
|Watchmen: The End is Nigh Bundle
|9.99 dolar
|1.99 dolar
|%80
|LEGO The Lord of the Rings
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|FEAR Complete Pack
|54.99
|5.49 dolar
|%90
|F.E.A.R. 3
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|Mad Max
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|%85
|Westworld Awakening
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|%90
|Batman: Arkham VR
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|%85