Taksitle Otomobil Dönemi Başlıyor: Serdar Bey Bunu Beğendi

Taksitle otomobil alımı yapılabilecek. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kuralları düzenleyen yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek.

Taksitle Otomobil Satışı Nasıl Olacak?

Aktarılan bilgilere göre, taksit imkanı şu şekilde olacak:

120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay olacak.

120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay taksit olacak.

300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay taksit olacak.

750 bin TL üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit 24 ay olacak.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından konut satışlarındaki taksit sınırı da kaldırıldı.

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2. El Otomobil Fiyatları Ne Kadar Düştüğü Açıklanmıştı

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan sahibinden.com’un Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece Aralık ayından bu yana ilan fiyatları %3’e yakın düştü. Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk iki Renault – Clio ile Volkswagen – Passat olurken Opel – Astra bir üst sıraya yükseldi ve sıralama Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

sahibinden.com’un Şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçtiğimiz aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 model otomobil ilanlarının oldu. Otomobil ilanlarının %25,4’ü ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.