T.C Kimlik Numaranız İle Adınıza Şirket Açılmış mı? Sorgulayın!

Bundan sonra herkes, T.C. kimlik numarası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden adına şirket kurulup kurulmadığını sorgulayabilecek. İşte detaylar.

Birçok işimizi kolaylıkla halledebildiğimiz e-Devlet platformuna yeni bir özellik daha eklendi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da bu yeni özelliğe sahip olduğunu belirtelim. Peki vatandaşlara sunulan bu yeni özellik ne ve nasıl kullanılıyor?

Kurulan yeni sistemle T.C. kimlik bilgilerinizi kullanarak Gümrük Bakanlığı’nın resmi sitesi www.gtb.gov.tr’den ve e-Devlet'ten üzerinize kayıtlı şirketleri görebileceksiniz. Ayrıca bir şirkete ortak olarak gösterilmişseniz bunu da aynı sistem üzerinden kontrol edebileceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes T.C. kimlik numarasını Bakanlığımızın web sitesi ya da e-Devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik" ifadelerini kullandı.

Nasıl Sorgulanıyor?

Öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sitesine (www.gtb.gov.tr) giriyorsunuz. Daha sonra e-işlemler sekmesinden 'şirket sorgulama' sekmesine tıklıyorsunuz. Karşınıza aşağıda gördüğünüz sorgulama formu çıkıyor. e-Devlet üzerinden de 'e-Hizmetler' sekmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başlığı altında ‘Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler’ seçeneğine tıklayarak anında tüm kayıtları görebiliyorsunuz.

e-Devlet'te ise, arama bölümüne Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazdığınız takdirde aşağıda bulunan ekranla karşılaşacaksınız. Ardından yapmak istediğiniz işlemi seçerek, gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıda gördüğünüz videodan, yeni çipli kimlik kartının nasıl çıkarılacağını ve gereken belgelerin neler olduğunu detaylı olarark öğrenebilirsiniz.