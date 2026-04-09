TCL Çok Uygun Fiyatlı Oyuncu Monitörünü Satışa Sundu! 300 Hz Ekrana Sahip

Yüksek yenileme hızına ve kaliteli bir ekrana sahip bütçenizi zorlamayacak, oyuncu monitörü arayışındaysanız, TCL'in 25 inçlik G64 QD-Mini LED modeli tam size göre. Şirket, bu modeliyle premium monitör özelliklerini kullanıcılara giriş seviyesi bir fiyatla sunuyor. Peki bu uygun fiyatlı monitörün fiyatı ve teknik özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

TCL 25G64 Oyuncu Monitörü Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 25 inç

: 25 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Ekran Teknolojisi : QD-Mini LED

: QD-Mini LED Panel Tipi : Fast IPS

: Fast IPS Ekran Yenileme Hızı : 300 Hz

: 300 Hz Ekran Parlaklığı : 600 nit

: 600 nit Renk Desteği : 10 bit

: 10 bit Renk Gamı : %99 sRGB, %97 DCI-P3

: %99 sRGB, %97 DCI-P3 Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4 ve 1 x 3.5 mm mikrofon girişi

TCL 25G64 Oyuncu Monitörünün Ekran Özellikleri Nasıl?

TCL 25G64 oyuncu monitörünün en dikkat çeken tarafı, 180 yerel karartma bölgesine sahip gelişmiş QD-Mini LED panele sahip olması. Bu teknoloji, sayesinde ışık sızmaları engellenerek, ekrandaki siyah renkler daha siyah ve renkler daha canlı görünüyor. Ayrıca ekranda yerel karartma kapalıyken bile 1000:1 doğal kontrast sunması, panel kalitesini bize gösteriyor.

Gelelim rekabetçi oyuncuların bir monitörde aradıkları en önemli şeye. Cihaz tam tamına 300 Hz ekran yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip. Bu hız, özellikle Valorant, PUBG, Fortnite ve Apex Legends gibi FPS oyunlarında görüntü bulanıklığı tamamen ortadan kaldırarak, sizi galibiyete bir adım daha yaklaştırıyor.

Ben hikayeli oyun oynamayı seviyorum, yenileme hızı benim işime yaramaz bana görüntü kalitesi lazım diyenlerdenseniz, TCL 25G64 oyuncu monitörü size de hitap ediyor. Monitör, sRGB renk gamının yüzde 99'unu, DCI-P3 renk gamının yüzde 97'sini kapsayarak, 10-bit renk derinliği sunuyor. Ayrıca cihaz, özel "Demura" homojenlik ayarı ile piksellerdeki parlaklık hatalarını donanımsal olarak düzelterek ekranın her köşesinde eşit renk dağılımı sağlıyor. Böylece Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök ve Kingdom Come: Deliverance II gibi en iyi hikayeli oyunları en yüksek görüntü kalitesinde oynayabilirsiniz.

Monitör parlaklık kısmında da kullanıcıyı üzmeyecek bir değerle geliyor. Ekran 600 nit maksimum HDR parlaklık değeriyle aydınlık odalarda bile yansıma olmadan parlak bir görüntü sunuyor. Ayrıca cihaz, AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync uyumluluğu sayesinde, oyundaki ani FPS düşüşlerinde yaşanan o can sıkıcı ekran yırtılmalarını engelliyor.

TCL, oyuna dalıp ekran başında geçireceğiniz uzun süreleri hesaba katarak göz sağlığınızı da korumayı unutmamış. Monitör, göz yorgunluğuna neden olan mavi ışığı filtreleyen, Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip.

TCL 25G64 Oyuncu Monitöründe Hangi Portlar Var?

TCL 25G64, bağlantı noktası tarafında ise yüksek hızlı veri aktarımını sağlayan iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portlarına sahip. Cihazın ses kısmında ise, maliyete odaklı tasarımı gereği maalesef dahili hoparlör bulunmuyor. Ancak bu sorunu QCY Heroad VT200 gibi uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığıyla çözebilirsiniz.

TCL 25G64 Oyuncu Monitörü Türkiye'ye Gelecek mi?

TCL'in maalesef ülkemizde resmi olarak satılan herhangi bir oyun monitörü yok. Bunu sebeple, cihazın Türkiye'de satışa sunulmayacağını düşünüyoruz. Ancak şunu hatırlatalım, bazı Türk teknoloji siteleri TCL monitörleri satıyor. Monitörü satın almak isterseniz, bu sitelere bir göz gezdirmenizi öneririz.

TCL 25G64 Oyuncu Monitörü Fiyatı Ne Kadar?

TCL 25G654 oyuncu monitörü şu anda 150 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 6 bin 683 TL'ye tekabül ediyor. Eğer monitör ülkemizde satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte fiyatı 8-10 bin TL bandında olabilir. Ancak, cihazın resmi Türkiye satış fiyatı açıklanmaması sebebiyle, farklı bir fiyata da sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyuncu monitörü kullanan biri olarak, TCL 25G64 oyuncu monitörünün özelliklerinin fiyat performas açısından oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sunduğu 300 Hz yenileme hızı ve QD-Mini LED panelleri sayesinde hem rekabetçi hem de hikayeli oyun oynamayı sevenlere hitap ediyor.