Tesla'dan Türkiye Paylaşımı: Satış Tarihi Belli Oldu

Uzun süredir Türkiye'ye adım atması beklenen Tesla, sonunda geliyor! Bugün Tesla'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Türkiye için araçların satış tarihi verildi.

Hatırlayacağınız üzere Tesla, geçtiğimiz aylarda Türkiye ofisini açmış ve bakım için işçi alımlarına başlamıştı. Birçok kişi bu durumun Tesla'nın Türkiye'ye özel satışa başlayacağına işaret ettiğini düşündü. Resmi paylaşımın gelmesiyle birlikte araçların ne zaman satışa çıkacağı da kesinleşti.

Tesla Araçları 4 Nisan'da Satışa Çıkıyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil modelleriyle öne çıkan Tesla, Türkiye'ye birden fazla model ile girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Tesla'nın yaptığı paylaşımda yer alan "4/4" ibaresi, birçok kişi tarafından 4 Nisan satış tarihi olarak algılansa da aynı zamanda firmanın şimdiye kadar ürettiği 4 aracın da satışa çıkacağı anlamına geliyor olabilir.

Başlangıçta uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Model 3 ve Model Y otomobilleriyle Türkiye piyasasına gireceği düşünülen firma, daha sonrasında üst segment olarak kabul edilen Model S ve Model X gibi araçlarını da satışa sunabilir.

Tesla'nın son aylarda yaptığı hızlı şarj istasyonları da alıcılara araçlarını şarj etme konusunda oldukça yardımcı olacak. Tesla araçlarını alameti farikalarından biri olarak görülen otonom sürüş desteğinin ise başlangıçta Türkiye için açılması beklenmiyor.