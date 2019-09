The Last of Us: Part II için Bu Ay Basın Etkinliği Gerçekleştirilecek

The Last of Us: Part II ile ilgili merak ettiğimiz yeni detaylar sonunda geliyor. 24 Eylül 2019 tarihinde oyun ile ilgili bir basın etkinliği düzenleneceği duyuruldu.

Eğer Neil Druckmann'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı set fotoğraflarını saymazsak, E3 2018 fuarından bu yana oyun ile ilgili herhangi bir resmi detayın paylaşıldığını söyleyemeyiz. Hatırlayacağınız üzere oynanışa dair bir gösterimin yapıldığı o fuarda, E3 Coliseum sırasında da Yönetmen Druckmann birçok yeni detay paylaşmıştı ama sonrasında The Last of Us: Part II ile ilgili oyun içinden yeni bir şey görmek mümkün olmamıştı.

Sony ve Naughty Dog ikilisinin büyük sessizliği ne zaman bozacağını merak ettiğimiz şu günlerde, The Game Awards şovunun sunucusu Geoff Keighley, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla The Last of Us: Part II medya etkinliğinin duyurusunu müjdeledi. Los Angeles şehrinde düzenlenecek etkinlikte bizlere nelerin sunulacağına dair bir şey söylenmiş değil ama yeni detayların geleceğinden ve yeni bir fragmanın paylaşılacağından şüphemiz yok. Eğer bu esnada bir ön-bakış da yapılacaksa, oyun mecralarının bizlere sunacağı bolca oynanış videosuyla da karşılaşabiliriz. Belki bir ihtimal çıkış tarihi de netlik kazanabilir. Bildiğiniz gibi son çıkan söylentiye göre oyunun 2020 Şubat ayında çıkacağı ortaya atılmıştı.

Bakalım Sony ve Naughty Dog bu etkinlikte bizlere neler sunacaklar? Gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edeceğiz.