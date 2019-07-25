Tinder'dan LGBTİ Kullanıcılarını Güvence Altına Alacak Özellik

Konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder, LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) kullanıcılarının eşcinsellere karşı ayrımcılık yapan ülkelerde karşılaşabilecekleri olası tehlikelerden korunmalarını hedefleyen yeni bir özellik yayınladı.

Son yılların en popüler uygulamalarından bir tanesi olan Tinder, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Her geçen gün daha da büyüyen platform, LGBTİ kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir özellikle karşımıza çıktı.

Eşcinselliğin suç olarak kabul edildiği ülkelere seyahat eden LGBTİ kullanıcılarının karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 'traveler alert' (gezgin uyarısı) adlı yeni bir özellik yayınlayan şirket, bu kullanıcılara profillerini, cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini gizli tutma imkanı verecek.

Uluslararası Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Trans ve Intersex Derneği'ne (ILGA) göre, dünyada eşcinselliği suç olarak kabul eden tam 70 ülke bulunuyor. Tinder kullanıcıları, bu ülkelerden birisine seyahat ettiklerinde gezgin uyarısı devreye girecek. Ayrıca Tinder Passport özelliğini kullanarak o ülkelerde yaşayan birisiyle eşleşen kişilere de aynı uyarı gösterilecek.

Tinder, uyarının tetikleneceği ülkelerin listesini oluşturmak için ILGA ile birlikte çalıştı. ILGA'ya göre, LGBTİ topluluğunun Suudi Arabistan, Nijerya, İran, Sudan ve Somali de dahil olmak üzere ölüm cezasına çarptırılabileceği 11 ülke bulunuyor.

Meksika, Bolivya, Portekiz, İsveç ve Güney Afrika dahil olmak üzere dünya genelinde sadece dokuz ülke LGBTİ ayrımcılığına kadar anayasal koruma sağlıyor. ABD, Arjantin, Japonya ve Filipinler ile birlikte sekiz ülke sınırlı korumaya sahipken; Avustralya, Kanada ve Brezilya ise eşcinselliği bütünüyle anayasal güvence altına alan ülkeler arasında yer alıyor.