TOGG CEO'sundan Yerli Otomobilin Çıkış Tarihi Açıklaması

TOGG CEO'su yerli otomobil çıkış tarihini paylaştı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda 2023 vizyonuna ayak uyduracaklarını söyledi.

TOGG’un Bilişim Vadisi’nde (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen bir röportaj verdi. Röportaj içerisinde merak edilen sorulara dikkate değer cevaplar verildi.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Otomobili 2023’te yollarda olacak. Beş modelle birlikte pazara çıkacaklarını ifade eden CEO Karakaş iddialı konuştu.

TOGG CEO'su yerli otomobil çıkış tarihini paylaştı

TOGG CEO'su Karakaş açıklamasında, "2018’de başladık. 2022’de üretime geçmeyi planlıyoruz. 'Türkiye’nin Otomobili' 2023’te yollarda olur. Sepette 4-6 model olması gerekiyordu. Bizde model sayısı 5 olacak." ifadesine yer verdi.

Röportajla ilgili bir yazı oluşturan Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, CEO Karakaş'ın TOGG fabrikasıyla ilgili olarak sıfır emisyona dikkat ettiğini söyledi:

"5 gram/metrekareden daha az uçucu organik bileşen salımı söz konusu olacak. Bu miktar, Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’ine denk geliyor. Avrupa’daki yasal sınırın 7’de 1’ine denk geliyor. Sıfır emisyon fabrikası olacak." Fabrikadan daha fazlasını kuruyoruz. Avrupa’nın en temiz tesisini yapıyoruz. Yani biz zaten sıfır emisyon ile başlıyoruz. Fabrikaya komşu bir alanı gösterdi: Burada bir uçak pisti vardı. O alanı otomobil test pistine dönüştürüyoruz."

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ayrıca montajı tamamlanan ilk modeller ile ilgili olarak prototip testlerine başladıkları müjdesini verdi. “Türkiye’nin Otomobili” prototipleri halihazırdaki Gemlik Tesislerinde hem motor hem de sürüş testlerini devam ettiriyor.

TOGG CEO’su Karakaş'a göre, artık sürücü ile yanındaki koltukta oturan yolcunun kaza sırasında kafalarının birbirine çarpmasını önleyecek hava yastığı devreye giriyor. Yani kaza anında aradaki hava yastığı açılacak ve bu sayede kafaların birbirine çarpması önlenecek.

Karakaş, TOGG modellerinin çarpışma testleri sonrası araçları incelemeye aldıklarını da ifade etti. CEO, "Hangi parça çarpışmadan nasıl etkileniyor, onlara bakıyoruz. Akıllı bir araç olacak. Sinirlendiğinizi, gerildiğinizi hissedecek, sizi sakinleştirecek müzik devreye girecek." dedi.

Mobilite sayesinde siber çarpışmaların da mümkün olduğunu dile getiren Gürcan Karakaş, araca siber saldırı olduğunda nasıl etkileneceği senaryoları üzerinde çalıştıklarını aktardı.