Toyota'dan Bir Veri İhlali Daha: Araç Sahipleri Tehlikede!

Toyota yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında iki milyondan fazla müşteriye ait hassas bilgileri içeren ve yaklaşık on yıldır güvenli olmadığı düşünülen yanlış yapılandırılmış ayrı bir veri tabanının keşfedilmesinin ardından daha sıkı veri güvenliği kontrolleri uygulayarak yeni bir ihlall daha tespit ettiğini söyledi.

Yeni keşfedilen veri ihlalinde, araç içi cihaz tanımlayıcıları ve aracın navigasyon sisteminde görüntülenen haritalama verileri de dâhil olmak üzere 260.000 araç sahibine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Elbette takma isimlerle şifrelendiğinden, ayrı bir kaynaktan ek veriler olmadan bu verileri gerçek kişilerle ilişkilendirmek neredeyse imkânsız.

Etkilenen müşterilerin çoğunun Japonya'da olduğu ancak açıklanmayan bir kısmının Asya ve Okyanusya'nın başka yerlerinde ikamet ettiği belirtildi. Bu müşterilerden bazılarının isimleri, ev ve e-posta adresleri gibi bilgilerinin yanı sıra Toyota tarafından verilen müşteri kimlik numaraları ve araç kayıt/kimlik numaraları da sızdırılmış durumda.

Toyota Yeni Sızıntıları Kimsenin Ele Geçiremediğini Söylüyor

Etkilenen müşteriler Toyotalarını Aralık 2007'den itibaren satın almış olurken, veriler Şubat 2015 ile Mayıs 2023 arasını kapsıyor.

Bu kesinlikle büyük bir hata olsa da iyi bir haber de var gibi görünüyor. Toyota, verilere sızma girişimi olmadığını fark ettiklerini, yani veritabanını kendilerinden önce kimsenin bulduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia ediyor.

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