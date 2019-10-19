TÜBİTAK Başkanı Açıkladı! Robotlar Hayatın Her Aşamasında Kullanılacak

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robot Yarışması başladı. Eğlenceli anlara neden olan maçlarda liseli gençler 1. olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yarışmanın açılış konuşmasında bütün ülkelerde en önemli ihtiyacın teknoloji tabanlı bilgi üretimi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Robot dediğimiz kavram yıllar öncesinde belli kol hareketleriyle endüstride kullanılmaya başladı. Bugün gelmiş olduğumuz aşamada artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız. Sizin yapmış olduğunuz katkı sadece robot yarışması değil, geleceğin teknolojilerinin gelişmesindeki anahtar süreç. Ülkemize hem bölgesel hem de küresel lider olma pozisyonunda yaptığınız katkıların önemli bir rolü var. Gençlerimiz ülkemizin geleceği için çok kıymetli."

44 robot takımının ve 550 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen robot yarışması 20 Ekim'de sona erecek. İzmir Robotik ve Stark Robotics takımları başta olmak üzere tüm takımlara başarılar diliyoruz.